Feuerwerk für Vettel im Nachtrennen von Singapur

Endlich wieder als Erster im Ziel: Sebastian Vettel lässt sich in Singapur feiern.

Singapur. Auf diesen Moment hatte Sebastian Vettel 392 Tage lang und einen Abend warten müssen. Der Heppenheimer feierte in einem von der Taktik bestimmten Großen Preis von Singapur mit drei Safety-Car-Phasen seinen ersten Saisonsieg im Ferrari.

Die Italiener schafften sogar als erster Rennstall überhaupt einen Doppelerfolg an der Marina Bay, denn Charles Leclerc raste 2,6 Sekunden später über die Ziellinie. Aber kein Triumph ohne Tragik: der Monegasse fühlt sich von den Strategen um seinen Sieg-Hattrick betrogen. Auch Mercedes traf es, Lewis Hamilton wurde durch einen Strategiefehler bloß Vierter hinter Max Verstappen. Eine Nacht der Dramen.

Vettels Comeback trägt dazu bei, dass Hamilton sein Polster an der WM-Spitze ausbauen kann, er führt mit 296 Zählern vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (231). Dann folgen Leclerc und Verstappen punktgleich (200) vor Vettel (194).

Nach seiner großen Rückkehr mit seinem 53. Formel-1-Erfolg kostete der Hesse den Jubel voll aus, und bedankte sich ausdrücklich bei den Fans: „Ich bin etwas verschwitzt, aber sehr glücklich. Es waren nicht meine leichtesten Wochen, aber ich habe so viel Rückhalt bekommen, die Leute haben mir ihre eigenen Geschichten erzählt, um mir Mut zu machen. All das habe ich in dieses Rennen gesteckt.“

Hamilton nicht auf dem Podest

Endlich wieder ein fehlerloser Renntag, der verdient gekrönt wurde. Genau das, was er sich so lange ersehnt hatte. Der Händedruck und das Schulterklopfen mit Kollege Leclerc fiel pflichtschuldig aus, der klagte unterschwellig über die Benachteiligung durch das eigene Team: „Es ist immer schwierig, ein Rennen auf diese Art zu verlieren.“ Irgendwie merkwürdig alles.

Drei Polepositionen innerhalb von drei Wochen, das zeigt ungefähr das Tempo, mit dem Charles Leclerc gewillt ist, die Formel-1-Spitze anzugreifen. Mit aller Macht. Das jüngste Meisterstück des Ferrari-Lehrlings in der Qualifikation beim Nacht-Grand-Prix hat nicht nur Mercedes, sondern die ganze Rennwelt geschockt: der rote Rennwagen kann plötzlich wieder langsame Kurven.

Und Leclerc, der Wunderknabe, legte eine Wunderrunde hin und schnappte Vettel die Poleposition weg. Damit schien ihm der nächste Triumph und die Oberhand in der Scuderia sicher – tatsächlich aber legte es den Grundstein für einen richtigen Zwist. Erst im 15. WM-Lauf, vor allem aber für die Zukunft.

Kommandostand wird zum heißen Stuhl

Beim Start in das entscheidende Drittel der Saison ging es zunächst noch souverän weiter. Der Monegasse reagierte am schnellsten beim Start, Hamilton rollte mit der bei ihm schon gewohnten Verzögerung an und geriet sofort unter Druck des nach vorn schnellenden Vettel.

Hamilton meldete nach einem Viertel der Distanz, dass seine Gummis schlechter werden, auch Vettel verlor. Musste der Heppenheimer wieder wie in Spa den Puffer für den neuen Star in Maranello spielen? Leclerc hatte sich von der Box die Erlaubnis geholt, schneller fahren zu dürfen.

In der 20. Runde wurde Vettel reingeholt, aber die Italiener verbummelten den Stopp. Auf dem Fuß folgte die nächste Überraschung: Einen Umlauf später wurde auch Spitzenreiter Leclerc reingeholt – und kam knapp hinter Vettel wieder auf die Piste.

Wenn der Platztausch nicht das übliche Ferrari-Chaos oder eine besonders riskante Variante gewesen sein sollte, könnte es höchstens noch eine Wiedergutmachung für den gestohlenen Monza-Windschatten sein. Offiziell hatte man verhindern wollen, im Verkehr steckenzubleiben, das sei auch vorher so besprochen worden. Leclerc machte seinem Unmut über Boxenfunk Luft, als ihn sein Ingenieur aufforderte, so viel Druck zu machen wie möglich: „Was zum Teufel!?“ Für Teamchef Mattia Binotto wurde der Drehsessel am Kommandostand zum heißen Stuhl – er rang mit sich, einen Platztausch anzuordnen.

Taktisches Chaos auf allen Seiten

Den Roten half, dass Mercedes das eigene Taktikspielchen so richtig verbockte. Denn Hamilton blieb draußen und wurde langsamer. Schwer verständlich, die Prognose für den Boxenstopp des Briten lautete, dass er als Vierter wieder rauskommen würde. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der längst gewechselt hatte, fuhr dreieinhalb Sekunden schneller.

Dann wurde er vom Chefstrategen James Vowles auch noch aufgefordert, drei Sekunden langsamer zu fahren: „Wir müssen als Team arbeiten.“ Stallorder, weil sich der Mittelfeldverkehr zuspitzte – so blieb Hamilton wenigstens vor seinem Teamkollegen. Trotzdem hatte der Weltmeister durch das Verrechnen zwei Plätze verloren, statt die Führung locker aus eigener Kraft zu holen.

Es war ein wunderbares Chaos, das da mitten in der Nacht angerichtet worden ist. Inklusive einer Berührung, mit der der nach vorn stürmende Vettel den Franzosen Pierre Gasly aus einer Kurve drängte. Die Kommissare ermittelten, bestraften aber nicht. Vettel tankte sich mit der ganzen aufgestauten Wut nach vorn durchs Feld. Er hatte jetzt mehr als sechs Sekunden Vorsprung auf Leclerc. Dem blieben 28 Runden, das zu ändern. Ebenso wie Hamilton, der vier Sekunden hinter Verstappen lag.

Leclerc fühlt sich unfair behandelt vom eigenen Team

Als der Franzose Romain Grosjean den Briten George Russell in die Mauern drückte, musste das Safety-Car ausrücken – wie jedes Jahr im Stadtstaat. Vettels Vorsprung von 4,3 Sekunden auf Leclerc und der von fast 20 Sekunden auf Hamilton war dahin.

Leclerc beschwerte sich munter weiter über die vermeintliche Benachteiligung: „Ich verstehe das einfach nicht!“ Der Ingenieur versuchte zu beschwichtigen: „Kopf runter, weitermachen.“ Leclerc legte nach: „Mein Kopf ist unten. Nach dem Rennen müssen wir dringend darüber reden.“

Beim Neustart in der 41. Runde gab Vettel das Tempo vor, alle waren jetzt für die letzten 20 Runden näher beieinander, aber auf dem überholunfreundlichen Straßenkurs blieb es bei den Positionen. Bei Ferrari haben sie nun ganz andere Sorgen vor dem nächsten Start.

Leclerc forderte Zusatzpower, um Vettel anzugreifen und bekam den Hinweis zurück: „Bring das Auto heil nach Hause!“ Das stachelt den 21-Jährigen noch mehr an: „Ich werde nichts Dummes tun. Aber das ist alles nicht fair, was ihr hier macht!“