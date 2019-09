Ringer-Team mit positivem WM-Fazit - "Einfach nur stolz"

Nur-Sultan. Trotz des unglücklichen WM-Abschlusses im Freistil reist das deutsche Ringer-Team großteils zufrieden aus Kasachstan heim.

"Ich bin einfach nur stolz auf das, was das gesamte Team in Nur-Sultan geleistet hat", sagte Verbandspräsident Manfred Werner. Mit je zwei Bronzemedaillen in der Griechisch-Römisch-Klasse durch Frank Stäbler und Denis Kudla sowie bei den Frauen durch Aline Rotter-Focken und Anna Schell wurden die Erwartungen übertroffen. Das Quartett sowie Eduard Popp als fünfter Athlet sicherten sich zudem ihre Olympia-Teilnahmen. "Damit konnte man vor den Titelkämpfen nicht rechnen", sagte der deutsche Sportdirektor Jannis Zamanduridis.

Am finalen Wochenende der Titelkämpfe hatten noch die Freistil-Ringer Ahmed Dudarov (-86 kg) und Erik Thiele (-97 kg) Chancen auf den Einzug in die Medaillenkämpfe und damit auf die Qualifikation für die Sommerspiele. Beide aber scheiterten am Samstag.

Die verbleibenden Möglichkeiten zur Olympia-Teilnahme sind noch ein europäisches Qualifikations-Turnier im März in Budapest und ein internationales Ausscheidungsevent Ende April in Sofia. Dort werden aber nur je zwei Plätze pro Gewichtsklasse vergeben - die Sportler müssen also ins Finale kommen, um die Olympia-Tickets zu ergattern.