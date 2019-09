Vorsicht Bundesliga - jetzt kommt Hertha

Die Bundesliga kann endlich losgehen! Also, das ist sie schon, vor fünf Wochen sogar. Aber obwohl Hertha dabei war, im Auftaktspiel bei Bayern München (2:2), beginnt sie für die Berliner erst jetzt so richtig. Nachdem sie seitdem in drei Partien keine Punkte mehr folgen ließen, lässt sich nach dem 2:1 des bisherigen Schlusslichts gegen den SC Paderborn feststellen: Hallo Bundesliga, Hertha spielt jetzt endlich auch mit! Saisonstart 2.0 sozusagen.

Also, ein bisschen spielt Hertha mit. Gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen zog sich die Heimmannschaft arg tief in die eigene Hälfte zurück und hatte Glück, dass nur einer der 16 Paderborner Torschüsse saß. Aber das war wohl auch den vor einem Fehlstart flatternden Nerven zuzuschreiben. Der ist nun abgewendet. Hertha reist nächsten Sonntag von einem Nicht-Abstiegsplatz zum 1. FC Köln, der nun hinter ihnen liegt. Ein Tor mehr, und die Blau-Weißen hätten die Rot-Weißen vom 1. FC Union überholt. Das kann ja alles noch werden diese Saison.

Sieg ist Sieg, der Zweck heiligt die Mittel

Aber die Frage lautet: Was soll es werden diese Saison? Ist das Erreichen des erträumten Europapokals noch möglich, in den immerhin noch 29 verbleibenden Spielen? Oder doch nur wieder ein Mittelfeldplatz? Davon wollte Hertha ja weg, auch vom Dardaischen Defensivfußball. Wobei die Berliner unter dem Ungarn nur selten so tief hinten drin standen wie Hertha gegen den neuen Tabellenletzten aus Paderborn.

Sieg ist Sieg, der Zweck heiligt die Mittel. Doch ist die Taktik-Änderung, mit der Covic seinen ersten Bundesliga-Sieg erzwang, wohl nicht ganz freiwillig geschehen. Das im Training geübte Offensivpressing klappt noch nicht wie erhofft. Statt dominanten Ballbesitzspiel präsentiert Hertha daher Fußball zum Umschalten, reagiert statt zu agieren.

Das ist nicht verwerflich, vielleicht sogar ehrlich. So spielt schließlich der Großteil der Liga, von Bayern und Dortmund mal abgesehen. Plus Paderborn, minus den Erfolg. Und Covic hat ja auch die passenden flinken Spieler dafür, Dilrosun, Marius Wolf, künftig vielleicht auch wieder Dodi Lukebakio. Mit ihnen ist viel möglich. Vielleicht nicht unbedingt Ballbesitzfußball. Aber attraktiv kann es durchaus werden. Man sehe sich sich Dilrosuns Dribbling vor dem 1:0 an.

Also: Vorsicht Bundesliga, auch Hertha spielt jetzt mit.