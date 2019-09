Nicolas Kiefer: „Es muss genauso knallen wie früher“

Als Spieler war Nicolas Kiefer die Nummer vier der Tenniswelt, nun will er den SCC nach vorne bringen. Und das gleich doppelt.

Berlin. Die Geschichte mit dem Holzschläger sorgt jedes Mal wieder für große Augen. Wenn Nicolas Kiefer dem Tennisnachwuchs beim SCC Berlin davon erzählt, wie er einst mit einem solch antiquierten Modell seine ersten Schläge unternommen hat, können es die Jugendlichen meist kaum glauben. In solchen Momenten wirkt der 42-Jährige wie ein Zeitreisender aus der Vergangenheit.

Doch Kiefer hat stattdessen die Zukunft im Blick. Seit Anfang des Jahres betreut er die Jugend des SCC und fungiert als Ansprechpartner für die anderes Coaches. „Das Wichtigste ist die Leidenschaft. Taktik, Technik, Athletik, all das kann man trainieren. Aber den richtigen Charakter, um es bis ganz nach oben zu schaffen, den muss man selbst mitbringen“, sagt er.

Kiefer sieht beim SCC glänzende Perspektive

Am Leistungszentrum des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) in Hannover hatte Kiefer diese Leidenschaft zuletzt vermisst. Fast 30 Jahre hatte er dort seine Basis, zunächst als Spieler, später auch als Trainer. „Mein Anspruch war immer Spitzensport, kein Breitensport. Aber meine Erfahrung war dort offenbar nicht mehr gewünscht“, sagt er. Als er den Anruf aus Berlin bekam, musste Kiefer deshalb nicht lange nachdenken. „Die Konzepte und Erfolge der Jugendarbeit beim SCC haben mich davon überzeugt, dass in diesem Verein erfolgreich und vor allem nachhaltig gearbeitet wird“, sagt er.

Zwar trägt der SCC im deutschen Tennis noch keinen so ruhmreichen Namen wie etwa der LTTC Rot-Weiß, in den Siebzigerjahren fünffacher deutscher Meister, später langjähriger Ausrichter der German Open und ab 2020 Gastgeber eines neuen WTA-Turniers. Die Perspektive sei jedoch glänzend: „Der SCC haut nicht so auf die Pauke, sondern arbeitet lieber ruhig im Hintergrund. Der Klub hat deutschlandweit mit die beste Nachwuchsarbeit“, sagt Nicolas Kiefer.

Das Engagement in Berlin passte auch deshalb gut, weil sein Vater dort geboren wurde und sein Bruder dort wohnt. Kiefer hat daher schon seit Jahren eine enge Verbindung zur Stadt, auch wenn er weiterhin in Hannover lebt. Zu den Trainingseinheiten kommt er mit dem ICE. „Wenn ich dann auf den Platz komme, sehe ich bei den Kindern immer schon dieses Feuer in den Augen“, sagt er.

Er selbst reifte vom Talent zur Nummer vier der Welt

Von einem ehemaligen Profi würden Ratschläge, Spielzüge oder Taktiken eher angenommen als von jemandem, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, so Kiefer. Er selbst habe früher im Mercedes-Junior-Team auch immer gern mit Boris Becker zusammen trainiert. 1997 war das, damals war er selbst noch ein Talent.

Im selben Jahr erreichte Kiefer in Wimbledon als 19-Jähriger das Viertelfinale, kurz darauf errang er seinen ersten von insgesamt sechs Turniersiegen auf der Tour. Sein bestes Jahr erlebte er 1999, als er drei Turniere gewann und am Ende der Saison bei der ATP-Weltmeisterschaft in Hannover das Halbfinale erreichte. Anfang 2000 stand er auf Platz vier der Weltrangliste.

Es folgten durchwachsene Jahre, ehe es 2004 wieder bergauf ging. Bei den Olympischen Spielen in Athen gewann Kiefer an der Seite von Rainer Schüttler nach einem dramatischen Finale Silber im Doppel. 2006 schaffte er es bei den Australian Open noch einmal ins Halbfinale, Ende 2010 verkündete er dann seinen Rücktritt vom Profisport. Mittlerweile ist er Tennisexperte und Markenbotschafter für mehrere Unternehmen aus den Bereichen Tennis und Tourismus und besitzt zudem sein eigenes Modelabel für Freizeit- und Tennisbekleidung. So ganz hat er den Schläger allerdings nie in die Ecke gestellt.

Vier ehemalige Top-10-Profis beim SCC

Zweimal wurde er mit dem TC Grün-Weiß Ratingen deutscher Mannschaftsmeister bei den über 30-Jährigen. Mittlerweile spielt er im Ü40-Team des SCC und holte auch mit den Berlinern erst kürzlich den Titel. Es war das vielleicht beste Herren-40-Team aller Zeiten, denn neben Nicolas Kiefer und Björn Phau standen mit Arnaud Clement aus Frankreich und den beiden Schweden Thomas Enqvist und Magnus Larsson drei weitere Spieler im Aufgebot, die einst unter den Top 10 der Weltrangliste zu finden waren.

Manchmal habe es deshalb schon ein Déjà-vu, sagt Kiefer: „Es sind heute die gleichen Spieler wie vor 20 Jahren. Bloß, dass sie jetzt nicht mehr auf der anderen Seite des Platzes stehen, sondern glücklicherweise in meinem Team.“

Tennis sei nun einmal seine große Leidenschaft, da könne er nicht so einfach aufhören. Die Ansprüche sind immer noch hoch, „das muss genauso knallen wie früher“, sagt er. Konditionell zählt er sicherlich zu den Stärksten in seiner Altersklasse. Seit einigen Jahren hat Nicolas Kiefer das Laufen für sich entdeckt, am kommenden Sonntag startet er bereits zum dritten Mal beim Berlin-Marathon. Es ist die passende Distanz für jemanden, der auch im Tennis einfach nicht genug bekommt. Den Holzschläger hat er allerdings schon längst gegen eines der modernen Modelle eingetauscht.