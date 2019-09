Darts: Van Gerwen, Smith und Anderson gegeneinander

Leicester. Weltmeister Michael van Gerwen, Titelverteidiger Gary Anderson und WM-Finalist Michael Smith treffen schon in der Vorrunde der Darts-Champions-League aufeinander.

Dies teilte der Weltverband PDC in den Ansetzungen für das Turnier in Leicester am 19. und 20. Oktober mit. Der Niederländer van Gerwen, der Engländer Smith und der Schotte Anderson gelten im Darts-Sport als absolute Top-Profis und belegen in der Weltrangliste die Plätze eins, vier und fünf.

Vierter Spieler der Gruppe ist James Wade aus England. In der zweiten Vierergruppe treffen der englische Ex-Weltmeister Rob Cross, Daryl Gurney aus Nordirland, der Schotte Peter Wright und Gerwyn Price aus Wales aufeinander. Die Champions League ist eines der wichtigsten und letzten Vorbereitungsturniere vor der WM im Londoner Alexandra Palace (ab 13. Dezember).