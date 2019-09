Tennis: Wimbledon-Vorbereitungsturnier kommt nach Berlin

Berlin. Es wird ein Hauch von Wimbledon durch Berlin ziehen: Im kommenden Jahr wird die Tennis-Weltelite in die Hauptstadt zurückkehren und in Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in London auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin aufschlagen. Der Verein, Wimbledon und die Frauentennis-Organisation WTA bestätigten am Mittwoch die Austragung des Rasenturniers.

Steffi Graf gewann gleich neun Mal in Berlin

„Zwölf Jahre nach dem Ende der German Open ist der LTTC Rot-Weiß wieder Gastgeber eines internationalen Damenturniers. Ab 2020 schlägt nun wieder die Spitzenklasse am Hundekehlesee auf, und die TV-Übertragungen der Spiele wird die Welt an diesem Ereignis teilnehmen lassen“, erläuterte LTTC-Rot-Weiß-Sportdirektor Markus Zoecke in einer Pressemitteilung.

Im 7000 Zuschauer fassenden Steffi-Graf-Stadion soll zwischen dem 15. und 21. Juni an alte Erfolge angeknüpft werden. Von 1979 bis 2008 waren in Berlin die German Open ausgetragen worden. Rekordsiegerin damals: Steffi Graf, die dort von 1986 bis 1996 gleich neun Mal gewann.

Auch Bad Homburg bekommt ein neues Turnier

„Mit diesem Event liegt erstmals seit vielen Jahren der Fokus des internationalen Tennis wieder auf Berlin. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit dem LTTC und der WTA das Turnier nach Berlin zu holen. Damentennis passt perfekt in die sportliche Vielfalt unserer Stadt“, so Sport-Staatssekretär Aleksander Dzembritzki.

Weil im Anschluss an das Turnier in Berlin auch in Bad Homburg ein Rasen-Event stattfinden soll, wird Deutschland 2020 zwei neue WTA-Turniere im Juni beheimaten.