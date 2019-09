Marathon in Berlin 2019 - Diese Straßen sind schon jetzt gesperrt

Berlin. Am 29. September 2019 kommt die Elite des Marathonlaufens zum Berlin Marathon 2019 in die deutsche Hauptstadt. Alles, was Sie zu Teilnehmern, Programm, Messe und Anfahrt wissen müssen:

Wann und wo findet der Berlin Marathon 2019 statt?

Der Berlin-Marathon 2019 findet am Samstag, 28. September und am Sonntag, 29. September statt. Die BMW Berlin Marathon Expo ist von Donnerstag bis Samstag geöffnet.

Wie viele Teilnehmer werden zu dem Laufevent erwartet?

Laut Polizei Berlin werden insgesamt 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Wo verläuft die Strecke des Berlin Marathon 2019?

Der Berlin Marathon 2019 startet auf der Straße des 17. Juni (nahe "Kleiner Stern"), führt dann zum Ernst-Reuter-Platz. Von dort geht es über Moabit und Mitte bis zum Strausberger Platz in Friedrichshain, dann über die Spree nach Kreuzberg, zum Hermannplatz in Neukölln, dann in Richtung Westen nach Schöneberg und Steglitz, dann über den Roseneck-Platz und Hohenzollerndamm zum Fehrbelliner Platz, anschließend zum Olivaer Platz in Charlottenburg, über den Kurfürstendamm vorbei an der Gedächtniskirche und Tauentzien zurück nach Schöneberg, vorbei am Potsdamer Platz und Leipziger Straße bis zum Gendarmenmarkt und von dort zum Zieleinlauf am Brandenburger Tor.

Ab wann und wo gibt es Straßensperrungen für den Berlin Marathon 2019?

Die ersten Straßen werden bereits ab Montag, 23. September 2019, gesperrt. Hier die vollständige Liste aller Straßensperrungen zum Berlin-Marathon 2019:

Montag, 23.09.2019

ab 06.00 Uhr bis 30.09.19, 23:59 Uhr Sperrung der Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Yitzhak-Rabin-Straße (ausschließlich) und Platz des 18. März (ausschließlich)

Mittwoch, den 25.09.2019

ab 08:00 Uhr bis 30.09.19, 06:00 Uhr nördlicher Bereich Platz des 18. März

Donnerstag, den 26.09.2019

ab 06:00 Uhr bis 30.09.19, 18:00 Uhr Sperrung der Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Yitzhak-Rabin-Straße (einschließlich)

Freitag, den 27.09.2019

ab 04:00 Uhr bis Montag, 30.09.2019, 06:00 Uhr Sperrung des Platzes des 18. März und der Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße (ausschließlich) und Behrenstraße (ausschließlich)

ab 18:00 Uhr bis Montag, 30.09.2019, 06:00 Uhr Sperrung der Yitzhak-Rabin-Straße und Heinrich-von-Gagern-Str. (zwischen Otto-von-Bismarck-Allee (ausschließlich) und Str. des 17. Juni (einschließlich), Paul-Löbe-Allee (zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt), Scheidemannstraße, ab Ebertstraße (einschließlich) bis östliche Vorfahrt Haus der Kulturen der Welt

Samstag, den 28.09.2019

Mini-Marathon

ab 14:30 Uhr – ca. 19.00 Uhr Sperrung der gesamten Laufstrecke

Sperrung von 12:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr Startbereich Potsdamer Straße zwischen Reichpietschufer und Ebertstr./ Stresemannstr./ Potsdamer Platz (jeweils exklusive) Pariser Platz inklusive Kreuzung Wilhelmstraße Straße Unter den Linden ab Glinkastraße Wilhelmstr, zwischen Dorotheenstr. und Unter den Linden Schadowstr., zwischen Mittelstr. und Unter den Linden



ab 13:00 Uhr Stresemannstraße (Fahrtrichtung Nord) hinter der Einmündung Link Str. und Ebertstr. (Fahrtrichtung Süd) ab Einmündung Bellevuestr.

Ergänzende Sperrungen Sigismundstr. zwischen Hitzigallee und Potsdamer Str. von

12:00 Uhr – 19:00 Uhr Potsdamer Straße zwischen Scharounstr. und Reichpietschufer von 12:00 Uhr – 19:00 Uhr ab 13:15 Uhr Kreuzung Potsdamer Str. / Ebertstr. ab 14:00 Uhr Kreuzung Leipziger Str. / Wilhelmstr., Kreuzung Leipziger Str. / Friedrichstr., Kreuzung Leipziger Str. / Charlottenstr.



ab 15:10 Uhr – 15:45 Uhr kurzfristiges Sperren der Tiergartenstraße, zwischen Stauffenbergstraße und Kemperplatz

Skater-Marathon

ab 14:30 Uhr – ca. 19.00 Uhr Sperrung der gesamten Strecke

Haltverbote entlang der Strecke gelten ab 28.09.2019, 09:00 Uhr

Ergänzende Sperrungen aufgrund Skater-Marathon 13:30 Uhr Friedrichstr. zwischen Reinhardtstr. und Torstr. 14:30 Uhr – 20:00 Uhr Südliche Fahrbahn Unter den Linden zwischen Friedrichstr. und Wilhelmstr. 14:30 Uhr – 20:00 Uhr Pariser Platz inkl. Kreuzung Wilhelmstraße 15:30 Uhr Goebenstr. zwischen Kulmer Str. und Kirchbachstr.



Sonntag, den 29.09.2019

Marathon

ab 07:30 Uhr – ca. 17:00 Uhr Sperrung der gesamten Strecke

Halteverbote entlang der Strecke gelten ab 29.09.2019, 03:00 Uhr

Ergänzende Sperrungen aufgrund Marathon ab 07:00 Uhr Kurfürstendamm zwischen Bereich Olivaer Platz bis einschließlich Uhlandstraße ab 07:00 Uhr – 17:00 Uhr südliche Fahrbahn Unter den Linden zwischen Friedrichstraße und Wilhelmstraße (jeweils ausschließlich) ab 07:00 Uhr – 17:00 Uhr Pariser Platz einschließlich Kreuzung Wilhelmstr. ab 07:30 Uhr Kurfürstendamm – Tauentzienstr. zwischen Joachimsthaler Straße und Nürnbergerstr. ab 07:45 Uhr alle Zufahrten zum Platz Am Wilden Eber



Verkehrsbeeinträchtigungen in den einzelnen Streckenabschnitten werden folgende Zeiträume betreffen:

Samstag, 28.09.2019

gesamter Verlauf der Strecke 14:30 Uhr – ca. 19:00 Uhr

Sonntag, 29.09.2019

Mitte, Charlottenburg – Wilmersdorf 07:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr

Friedrichshain – Kreuzberg / 08:00 Uhr – ca. 13:30 Uhr

Tempelhof – Schöneberg 08:15 Uhr – ca. 16:15 Uhr

Die Laufstrecke kann während diesen Zeiten mit Kraftfahrzeugen gar nicht passiert werden. Auch Fußgänger können die Strecke der Marathon-Läufer nur eingeschränkt überqueren. Auch ein Befahren der Strecke im Gegenverkehr wird nicht möglich sein.

Folgende Möglichkeiten gibt es für Autofahrer, die Laufstrecke zu queren:

A100 (Stadtring) und Abzweig Steglitz - Während der Läufe sind die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen komme es regelmäßig zu Staubildungen, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

- Während der Läufe sind die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen komme es regelmäßig zu Staubildungen, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Mitte und Tiergarten: Tunnel Alexanderplatz und Tiergartentunnel. Beide bleiben während der gesamten Veranstaltungszeit offen.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie Autos, die in den Halteverboten stehen, konsequent umsetzen lassen wird. Allein im vergangenen Jahr seien 900 Fahrzeuge abgeschleppt worden.

Kann ich mit Bus oder Tram fahren?

Die Polizei empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, auf U-Bahn und S-Bahn umzusteigen. Die Buslinien der BVG sind keine Alternative, sie sind ebenfalls von den Sperrungen zum Berlin Marathon betroffen. Nach der Freigabe von Streckenabschnitten werden die betroffenen Buslinien angepasst. Insgesamt müssen laut VIZ Berlin rund 40 Straßenbahn- und Buslinien zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden.

Wo bekomme ich aktuelle Informationen über die Verkehrsbehinderungen?

Die Polizei schaltet eine Hotline unter der Nummer 030 / 4664-740 790 . Diese ist erreichbar am Sonnabend, 28. September, von 12.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 29. September, von 7 Uhr bis 16.30 Uhr.

Was ist die Berlin Marathon Expo und wo findet sie statt?

Die BMW Berlin Marathon Expo 2019 ist eine Messe mit 150 Ausstellern aus den Bereichen Ausdauer, Medizin, Gesundheit, Fitness und Ernährung, Massage, Sportartikel, Sportreisen, Laufveranstaltungen, Mitmach-Aktivitäten und Gastronomie. Sie findet im Flughafen Tempelhof am Platz der Luftbrücke in 12101 Berlin statt und hat folgende Öffnungszeiten:

Donnerstag, 26. September, 14 bis 20 Uhr

Freitag, 27. September, 11 bis 20 Uhr

Samstag, 28. September, 9 bis 19 Uhr

Auf der Berlin Marathon Expo können Teilnehmer zudem ihre Startunterlagen für den Berliner Marathon 2019 abholen.

Wie komme ich zur Marathon Expo?

Möglichst nicht mit dem privaten Auto.

Mit der U-Bahn: U6 bis Bahnhof Platz der Luftbrücke.

U6 bis Bahnhof Platz der Luftbrücke. Bus 104 oder Bus 248 bis Bahnhof Platz der Luftbrücke.

Wichtig: Die Startnummer gilt für die Messetage nicht als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern nur am Tag des Berlin-Marathons.

Wo kann ich mich sonst noch informieren?

SCC Events schaltet vom 26. bis zum 29. September eine Hotline, wo alle Fragen rund um den Berlin Marathon 2019 beantwortet werden. Die Nummer ist: 030 - 30 12 88 10. Geschaltet ist sie Donnerstag, 26. September, 10 bis 18 Uhr, Freitag, 27. September, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 28. September, 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 29. September, 9 bis 16.30 Uhr.

Informationen zu Hotels in Berlin gibt es zudem auf der Website des BMW Berlin Marathons 2019.

Wird das Fernsehen vom Berlin Marathon 2019 berichten?

Ja, das Erste sendet am Sonntag live von 9.05 Uhr bis 12 Uhr, der rbb von 9 bis 14 Uhr.

Wo bekomme ich meine Startnummer für den Berlin Marathon 2019?

Teilnehmer müssen ihre Startnummer auf der Marathon Expo vom 26. bis 28. September abholen. Jeder Teilnehmer des Berlin Marathons muss sich mit einem Lichtbilddokument ausweisen, also entweder Personalausweis, Reisepass oder Führerschein und dem Startpass, der per Mail oder Post zugeschickt wurde.

ChampionChips werden als Mietchips zusammen mit den Startunterlagen ausgegeben. Wer seinen eigenen ChampionChip hat, muss diesen zur Registrierung mitbringen.

Teilnehmer erhalten zudem ein Armband. Dieses dient am Veranstaltungstag als Zugang für den Startbereich. Ohne Armband kann man den Startbereich nicht betreten.

SCC Events weist darauf hin, dass es am Samstag ab 10 Uhr zu längeren Wartezeiten bei der Startnummernausgabe kommen kann. Besonders Berliner sollten nach Möglichkeit ihre Unterlagen am Donnerstag oder Freitag abholen.

Wie ist das Programm für den Berlin Marathon 2019?

Samstag, 28. September:

09.30 Uhr: Generali Frühstückslauf - 6 Kilometer - Start: Schloss Charlottenburg, Ziel: Olympiastadion. Landes- und Stadtfahnen sowie Trachten und Kostüme sind willkommen.

11.00 Uhr: Bambini-Lauf - 500 Meter / 1000 Meter (bis 10 Jahre), Rollfeld, ehemaliger Flughafen Tempelhof. Eltern könne ihre Jüngsten händchenhaltend begleiten.

11.30 bis 14.30 Uhr: Rahmenprogramm Inline-Skating: Brandenburger Tor

11.30 Uhr: Kids Skating - 500 bis 2000 Meter (bis 13 Jahre), Start/Ziel: Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor, Marathon-Zielgerade

15.10 Uhr: Mini-Marathon - 4,2195 Kilometer. Start: Potsdamer Platz, Ziel: Straße des 17. Juni, Höhe Sowjetishes Ehrenmal

15.30 Uhr: BMW Berlin-Marathon Inlineskating - 42,195 Kilometer, Start: Straße des 17. Juni (Höhe Kleiner Stern), Ziel: Straße des 17. Juni (Höhe Sowjetisches Ehrenmal)

16 Uhr: Ökumenisches Abendgebet, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Breitscheidplatz, Charlottenburg

21 Uhr: Marathon Party Skating, Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a

08:50 Uhr / 08:59 Uhr: Start Handbiker

08:56 Uhr: Start Rollstuhlfahrer

09:15 / 09:25 / 09:50 / 10:10 Uhr: Start Marathon-Läufer in vier Wellen, Start: Straße des 17. Juni (Kleiner Stern), Ziel: Straße des 17. Juni (Höhe Sowjetisches Ehrenmal)

14 bis 17 Uhr: Ausklingen im Finisch Line Village (Brandenburger Tor)

20 Uhr: Marathon Running Party, Kosmos, Karl-Marx-Allee 131 a

Wie komme ich am Sonntag zum Start des Marathons?

Teilnehmer müssen mindestens 60 Minuten vor dem Start der eigenen Startwelle im Startbereich sein. In der Umgebung des Startplatzes gibt es keine Parkmöglichkeiten, deshalb sollten Teilnehmer unbedingt öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

U-Bahn: U2 bis Potsdamer Platz, U6 bis Friedrichstraße oder Französische Straße, U55 bis Hauptbahnhof

U2 bis Potsdamer Platz, U6 bis Friedrichstraße oder Französische Straße, U55 bis Hauptbahnhof S-Bahn: S3, S5, S7, S9 bis Hauptbahnhof oder Friedrichstraße, S1, S2, S25, S26 bis Brandenburger Tor, Friedrichstraße oder Potsdamer Platz

Zugang zum Startbereich aus Sicherheitsgründen nur für Teilnehmer mit Startnummer und Zugangsarmband. Begleiter haben keinen Zugang. Die Startnummer muss gut sichtbar auf der Brust getragen werden.

Die Startnummer gilt am Lauftag zwischen 5.30 Uhr und 22 Uhr als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel (BVG-Bus, U-Bahn, S-Bahn, Tram).

Gibt es Verpflegungspunkte an der Marathon-Strecke?

Wasser, Wasserbehälter zum Eintauchen der Schwämme, Eigenverpflegung: Kilometer 5, 12, 17,5, 22,5, 27,5, 32,5, 34,5, 38, 40

Eigenverpflegung, Wasser, Tee, Beetster, Obst: Kilometer 9, 15, 20, 25, 30, 36

Gelzone (Cola mit Koffein und Berry): Kilometer 27,5

Die ersten zwei Erfrischungs- und Verpflegungspunkte sind auf beiden Seiten der Strecke. Ab dann immer nur rechtsseitig.

Wen ruft man im Notfall an?

Im Notfall immer die 112 (Feuerwehr) anrufen und das Stichwort Marathon nennen.

Darüberhinaus gibt es bis Kilometer 15 mobile Einheiten. Diese sind an einem Grünen Kreuz (First Aid), der Aufschrift "Doctor" oder "Medical Service" erkennbar. Ab Kilometer 15 bis Kilometer 36 gibt es im Abstand von 3 Kilometern Unfallhilfsstellen. Die medizinische Prässenz ist im Abstand von 1 Kilometer durch Streifen und Fahrzeuge gewährleistet. Ab Kilometer 36 bis zum Ziel gibt es stationäre Unfallhilfsstellen im Abstand von 1 Kilometer. Sie sind durch ein grünes Kreuz gekennzeichnet.

Suchdienst-Hotline: +49 301 38 82 72 67 (exakte Angaben zur Person und Startnummer sind notwendig).

Was muss ich beim Laufen beachten?

Teilnehmer, die langsamer als das Zeitlimit (6:15 Stunden) sind, müssen auf dem Bürgersteig laufen oder werden mit dem Besenwagen ins Ziel gebracht.

Begleitfahrzeuge sind nicht zugelassen.

Das Laufen mit Kinderwagen, Rollschuhen, Skateboards oder ähnlichem ist verboten.

Tiere dürfen nicht mitgenommen werden.

Teilnehmer dürfen keine Seflie-Sticks bei sich tragen.

Kopfhörer dürfen während des Laufs nicht getragen werden. Das wird vom Internationalen Leichtathletik-Verband IAAF untersagt.





Welche Spitzenläufer werden beim Berlin-Marathon 2019 dabei sein?

Mit den äthiopischen Weltklasseläufern Guye Adola, Leul Gebrselassie, Sisay Lemma und Birhanu Legese sind beim Männerrennen starke Teilnehmer am Start. Bei den Damen wird die Siegerin des Berlin-Marathon 2018, Gladys Cherono auf Vivian Cheruiyot treffen, die erstmals beim BMW Berlin-Marathon 2019 startet. Zudem kommt Kenenisa Bekele, der als König der Läufer gilt.