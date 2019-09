Erinnerung an Rudi Gutendorf: Mit Underberg im Café Kranzler

Berlin. Er war der Trainer-Weltenbummler, der Paradiesvogel unter Deutschlands Coaches und ein absolutes Unikum - in der Nacht zum Sonnabend starb der schon zu Lebzeiten legendäre Fußballlehrer Rudi Gutendorf im Kreis seiner Familie. Gutendorf wurde 93 Jahre alt.

Der Fußball war für Dauer-Reisenden bis zu seinem Tod immer mehr als ein Job. Es war seine ganz große Leidenschaft - und brachte ihn um die Welt, bis nach Ghana, Iran, China und Fidschi. Der gebürtige Koblenzer steht mit 55 Trainer-Stationen in 32 Ländern auf fünf Kontinenten im Guinness-Buch der Rekorde und verdiente sich so den Spitznamen „Rudi Rastlos“.

Schon in jungen Jahren wurde er vom Fernweh getrieben. Gutendorf liebte es, seine Fußball-Philosophie in alle Welt hinauszutragen. Dabei war er immer von der völkerverbindenden Funktion des Fußballs überzeugt. Für seine Verdienste bei Anstellungen in Amerika, Afrika, Asien, Ozeanien und Europa erhielt Gutendorf auch zwei Bundesverdienstkreuze, der frühere Weltverbands-Präsident Joseph Blatter nannte ihn einst anerkennend „Fußball-Aufbauhelfer“.

Sieg mit TeBe gegen Beckenbauers Bayern

Zurück aus der großen Welt des Fußballs trainierte er noch bis vor zwei Jahren eine Flüchtlingsmannschaft in seiner Heimatstadt. „Der Ball fasziniert mich einfach. Er lässt sich nicht betrügen. Manchmal ist er launisch, ein richtiger Sauhund“, sagte Gutendorf einmal dem Sport-Magazin „Socrates“, „aber mit ihm ist mir nie langweilig geworden, nie hatte ich die Schnauze voll vom Fußball.“

Das haben sie auch in Berlin erleben dürfen. Auf seiner Weltreise machte Gutendorf gleich zwei Mal Halt in der Hauptstadt. Zur Saison 1976/77 wurde der damals 50-Jährige Bundesliga-Trainer bei Tennis Borussia. Und gab Jahre später in seiner 2002 erschienenen Biografie „Mit dem Fußball um die Welt“ Einblicke in die Zeit bei TeBe:

„Im Café Kranzler trinke ich einen Underberg gegen mein Sodbrennen. Es war schwer wegzukriegen, seit mein neuer Klub seine zwei besten Spieler verkaufen musste. Hätte ich das gestern gewusst, hätte ich den Vertrag nicht unterschrieben. Ich gebe noch drei Autogramme an Fußballfans, die mir etwas mitleidig gratulieren zu meinem Mut, den Kirchenmaus-Klub Tennis Borussia übernommen zu haben.“

Um den „Kirchenmaus-Klub“ vor dem Abstieg zu bewahren, griff Gutendorf zu ungewöhnlichen Maßnahmen. „Ich rührte die Werbetrommel, wo ich nur konnte, ich ließ mein goldfarbenes Sport-Cabrio versteigern, um Geld für Spielereinkäufe zu mobilisieren, und ich nahm mir viel Zeit für die Journalisten“, schrieb Gutendorf in seiner Biografie, „das alles imponierte den Berlinern. Tennis Borussia, bisher ein Verein ohne Zuschauer, war plötzlich in. Zumal es einige sportliche Erfolge gab. Durch hartes Training und demonstrative Zuversicht hatte ich die überforderte Mannschaft zu ungeahnten Höhenflügen motiviert. Wir schlugen Tabellenführer 1. FC Köln mit 3:2, die Bayern samt Beckenbauer mit 3:1, den übermächtigen Lokalrivalen Hertha mit 2:0. Gegen den starken HSV holten wir ein Unentschieden.“ Am Ende half das alles nichts. Gutendorf stieg mit TeBe ab.

Abstieg mit Hertha BSC

Das hinderte den Kult-Coach aber nicht daran, 1986 noch einmal nach Berlin zurückzukehren – mit dem Vorhaben, Zweitligist Hertha BSC vor dem Absturz ins Amateurdasein zu retten. Nach einer überschaubaren Punkteausbeute von 9:17 erlebte Gutendorf das Saisonende allerdings nicht mehr auf der Trainerbank von Hertha.

Bei einer solchen Vita ist es wenig verwunderlich, dass am Sonntag zahlreiche Klubs und Verbände ihr Beileid bekundeten. Neben Hertha BSC meldete sich auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch: „Rudi Gutendorf war weltweit ein herausragender Botschafter des deutschen Fußballs, was er für das Ansehen des deutschen Trainerwesens in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten geleistet hat, ist einzigartig.“ Gutendorf gehörte zweifellos zu den schillerndsten Trainerpersönlichkeiten, die es im heutigen Fußball-Zirkus wohl so schnell nicht mehr geben wird.