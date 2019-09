Europa League: VfL Wolfsburg gegen den PFK Olexandrija live im TV & Stream

Start in die Europa League: Am Donnerstag empfängt der Vfl Wolfsburg den PFK Olexandrija

Auftakt in der Europa League: Am Donnerstagabend (19. September, Anstoß 18.55 Uhr) trifft der VfL Wolfsburg auf den PFK Olexandrija. Der VfL sollte im Auftaktmatch gegen den ukrainischen Klub möglichst punkten, denn die weiteren Gegner in der Gruppenphase heißen KAA Gent, und AS Saint-Etienne. Das letzte Mal standen die Wolfsburger im April 2016 auf der internationalen Fußball-Bühne. Damals schieden die Grün-Weißen im Viertelfinale der Champions-League gegen den späteren Titelgewinner Real Madrid aus.

VfL Wolfsburg gegen den PFK Olexandrija: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel VfL Wolfsburg gegen den PFK Olexandrija wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Donnerstag (20. September) um 18.40 Uhr.

Wie in der vergangenen Saison hat der Streamingdienst DAZN die Rechte für die Spiele der Europa League. Zudem dürfen RTL und RTL Nitro insgesamt 15 Begegnungen im Free-TV ausstrahlen. An jedem Spieltag zeigt RTL/Nitro mindestens eine Partie live im Fernsehen. Am 1. Spieltag wird RTL Nitro die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC übertragen (live ab 21 Uhr).

Europa-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfL Wolfsburg vs. PFK Olexandrija

