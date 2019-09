Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf live im TV & Stream

Bundesliga: Am Sonntag empfängt Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf

5. Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Sonntag empfängt Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Fünfter Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Sonntag (22. September, Anstoß 15.30 Uhr) empfängt Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf. Beim letzten Duell beider Vereine in der Bundesliga im März 2019 setzten sich die Düsseldorfer nach Doppeltreffer von Rouwen Hennings (6. und 16.) und Tor von Kevin Stöger (12.) mit 3:1 durch.

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonntag (22. September) um 14.30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Borussia Mönchengladbach vs. Fortuna Düsseldorf

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

