NFL-Star Odell Beckham Jr. spielt mit 370.000-Dollar-Uhr

Cleveland. Footballstar Odell Beckham Jr. wollte auf sein sündhaft teures Schmuckstück auch auf dem Spielfeld nicht verzichten. Beim Debüt für die Cleveland Browns trug der Wide Receiver eine 370.000-Dollar-Uhr, die US-Profiliga NFL hat sich mit der Angelegenheit beschäftigt und laut ESPN bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen.

Objekt des Anstoßes: Mit dieser wertvollen Uhr spielte der Football-Star.

Foto: David Richard / picture alliance/AP Photo

Zwar gibt es keine Regel, die Schmuck grundsätzlich verbietet, harte Gegenstände sind wegen der Verletzungsgefahr für die Gegner aber nicht erlaubt.„Ich wusste nicht, dass er die Uhr getragen hat“, sagte Browns-Headcoach Freddie Kitchens. Ein Verbot sei für ihn kein Problem, „solange sie die Regel bei allen anwenden“.

Uhr mit einem Gehäuse aus 600 Schichten

Bei der Uhr handelt es sich offenbar um einen RM 11-03 McLaren Flyback Chronograph. Das Armband besteht aus Kautschuk, die Drücker sind aus Titan. Das Carbon-Gehäuse ist 16,23 Millimeter hoch und besteht aus mehr als 600 Schichten.

Beckham Jr., 2015 „Offensive Rookie of the Year“ (Offensiv-Neuling des Jahres“), hatte 2014 seine Karriere bei den New York Giants begonnen, für die er bis 2018 insgesamt 390 Pässe mit einem Raumgewinn von 5476 Yards fing. Im März diesen Jahres war er dann von den New York Giants nach Cleveland gewechselt.

In seinem ersten Einsatz gegen die Tennessee Titans (13:43) fing der exzentrische Profi sieben Pässe für 71 Yards Raumgewinn. Eine Geldstrafe muss „OBJ“ wohl nicht befürchten. Nur die Uhr, die muss er beim nächsten Spiel ablegen.