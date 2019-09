2. Bundesliga: Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart live im TV & Stream

6. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am Sonnabend empfängt Jahn Regensburg den VfB Stuttgart. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Sechster Spieltag in der zweiten Bundesliga: Am Sonnabend (14. September, Anstoß 13 Uhr) empfängt Jahn Regensburg den VfB Stuttgart. Mit dem 2:1 über Bochum am letzten Spieltag verfolgt der VfB den Spitzenreiter HSV. Regensburg siegte unterdessen souverän gegen Wiesbaden mit 5:0. Wer kann sich in der Regensburger Continental Arena durchsetzen?

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (14. September) um 12.30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart

