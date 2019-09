DEL: Eisbären Berlin gegen die Grizzlys Wolfsburg live im TV & Stream

Die Eisbären Berlin starten mit einem Heimspiel am Freitag (13. September, 19.30 Uhr) in die DEL-Saison 2019/20. Zum Auftakt der 26. DEL-Spielzeit empfängt der Hauptstadtclub die Grizzlys Wolfsburg in der Mercedes-Benz Arena Berlin. Die Generalprobe zu dem Duell bestritten die Berliner erfolgreich. In Halle besiegten sie Wolfsburg am Sonntag in einem Testspiel mit 4:2. Zum ersten Auswärtsmatch reisen die Berliner am Sonntag (15. September) zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven.

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

Tickets für das Heimspiel der Eisbären gegen die Grizzlys Wolfsburg können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena am Freitag (13. September) um 19:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 15 und 70 Euro.

