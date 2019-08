Volleyball-EM Verschnaufen vor K.o.-Duellen: DVV-Frauen "am Limit"

Die EM-Vorrunde der deutschen Volleyballerinnen verlief ausgezeichnet. Nach fünf Siegen in fünf Spielen wächst der Glaube an etwas ganz Großes. Vor der K.o.-Runde ist aber noch niemand in Partylaune.