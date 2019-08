Ruder-WM: Mit Routine zur Medaille

Berlin.. Der Rahmen stimmt wieder, vorn sitzt Karl, hinten Hans. Das gibt dem Doppelvierer viel Routine, mit Schulze (31) und Gruhne (31) ruderte das Boot 2015 zum WM-Titel, ein Jahr später zum Olympiasieg. Seitdem aber zogen die beiden eine ganze Weile nicht mehr zusammen an den Skulls, und dem Deutschen Ruderverband (DRV) fehlten auf einmal die Ergebnisse in dieser Klasse. Doch nun haben die alten Recken den Doppelvierer wieder gemeinsam geentert – und das macht Hoffnung.

Lang und reich an Umleitungen war der Weg dorthin, und auch erst kurz vor den Weltmeisterschaften, die gerade in Linz/Österreich stattfinden, ergab sich die Wiedervereinigung im Doppelvierer. „Dass Hans ins Boot kam, war für mich das Schlüsselereignis“, sagt Schulze. Zum letzten Weltcup in Rotterdam stieg Gruhne zu, nach einer medaillenlosen Saison gelang dort ein zweiter Platz. In Linz ruderte das Team im Vorlauf direkt ins Halbfinale am Donnerstag. „Wir zählen zu den Medaillenkandidaten“, so Schulze.

Mit Gruhne auf Schlag lief es besser

Anfangs lief es bei Gruhne überhaupt nicht gut, in der Qualifikation stimmten die äußeren Bedingungen nicht. Er war zunächst weder für den Vierer noch für den Zweier nominiert worden. „Die EM musste ich vom Land aus verfolgen“, sagt der Berliner. Doch weil beim Vierer mit vierten Plätzen die Erwartungen nicht erfüllt wurden, erhielt er schließlich noch einmal die Chance, den Schlag vorzugeben – und prompt sprang Silber in Rotterdam heraus.

In ihren Anlaufschwierigkeiten erlebten die Berliner Ruderer damit gewisse Parallelen. Nachdem Schulze und Gruhne in Rio 2016 gemeinsam triumphiert hatten, legten sie anschließend eine Pause ein. Während Gruhne die Rückkehr ins Boot in der Vorsaison gelang, blieb Schulze ohne Weltcup-Einsätze. Er war Vater geworden, beim Comeback-Versuch „war ich dadurch mit dem Kopf noch nicht wieder richtig dabei und habe es etwas halbherzig gemacht“, sagt der Athlet vom Berliner RC. Gruhne fuhr zwar zur WM, doch dort konnte der Doppelvierer mit dem B-Finale nicht überzeugen.

Übernachtung beim Teamkollegen

Diesmal verhielt es sich zunächst umgekehrt. Schulze saß sofort im Boot, Gruhne nicht. „Ich habe wieder alles auf den Sport ausgerichtet, das war das Erfolgsgeheimnis“, sagt Schulze. Dazu gehörte auch der Umzug nach Hamburg. Da der DRV seit Ende 2018 auf Konzentration an Leistungszentren setzt und die Skuller in Hamburg ihren Stützpunkt haben, orientierte er sich gen Norden. Für Gruhne kam dies aus familiären Gründen, er wurde im Frühjahr Vater, nicht infrage: „Ich hatte diese Saison noch eine Schonfrist und musste nicht so oft vor Ort sein wie geplant.“ Wenn er in Hamburg war, schlief er meist bei Schulze, zweimal auch im Bootshaus.

Die Gedanken, wie er nächste Saison alles organisieren soll, beschäftigen ihn jetzt schon. Bei Schulze kommt das zweite Kind, preiswerte Alternativen für Unterkünfte gibt es nicht. Doch die Anwesenheitspflicht wird in der Olympiasaison sicher strenger gehandhabt. „Ich weiß noch nicht, wie ich das mache“, sagt Gruhne und ahnt: „Ein gutes WM-Ergebnis würde die Verhandlungen erleichtern, man kann sich jetzt schon viel erarbeiten.“

Der Traum vom dritten Olympiagold

Ein Medaillenplatz in Linz dürfte auch den Trainern entgegenkommen, mit viel Vertrauen in die aktuelle Besatzung könnte das Boot länger und gezielter auf die Spiele in Tokio vorbereitet werden. Zwischen den beiden Routiniers treiben Max Appel (23, Magdeburg) und Timo Piontek (27/Koblenz), zwei junge Athleten, das Boot nach vorn. „Das ist eine gute Kombination, um sich weiterzuentwickeln“, findet Schulze, der 2020 nach 2012 und 2016 zum dritten Mal Gold im Doppelvierer gewinnen will: „Wir haben gute Ansätze und sind ein Boot mit viel Potenzial.“ Der grobe Rahmen passt also.