Welche Neuerungen Sie zur Bundesliga-Saison kennen müssen

Rangeleien in der Mauer wie hier beim Spiel von Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf sind künftig verboten.

Klarere Hand-Regeln, weniger Gerangel und Zeitspiel: In der Bundesliga gelten künftig neue Regeln, aber nicht alle davon kommen gut an.

Berlin.. Wird der FC Bayern zum achten Mal in Folge deutscher Meister? 17 von 18 Erstliga-Trainern sagen vor dem Saisonstart am heutigen Freitag: ja. An der Favoritenrolle ändert sich somit nichts, davon abgesehen wartet die 57. Spielzeit der Fußball-Bundesliga jedoch mit diversen Neuerungen auf, allen voran im Reglement.

Die gravierendste Veränderung betrifft die Bewertung von Handspielen. Künftig darf kein Tor mit der Hand oder dem Arm erzielt werden, auch dann nicht, wenn es sich dabei um ein unabsichtliches Handspiel handelt. Selbiges gilt für die Tor-Vorbereitung. Die neue Regelauslegung gilt jedoch nur für das jeweils angreifende Team.

Klarere Regeln beim Handspiel

Darüber hinaus wurde die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche in den Regeltext aufgenommen. Grundsätzlich haben die Unparteiischen hier Ermessensspielraum. Hält ein Spieler die Arme über Schulterhöhe, geht er damit jedoch ein „Risiko“ ein und wird entsprechend bestraft – selbst bei einer Grätsche. Nicht bestraft wird ein Spieler, wenn er sich im Fallen auf dem Boden abstützt. Wird der Ball unmittelbar vor einem Handspiel abgefälscht, sodass es keine ausreichende Reaktionszeit gibt, wird kein Handspiel gepfiffen.

Eine weitere Neuerung betrifft das Verhalten in der Freistoßmauer. Stellt eine Mannschaft eine Mauer aus drei oder mehr Spielern, müssen gegnerische Akteure fortan mindestens einen Meter Abstand halten. Rangeleien sollen so der Vergangenheit angehören.

Ebenfalls ad acta gelegt wird die Formulierung „Der Schiedsrichter ist Luft“. Lenken die Unparteiischen den Ball derart ab, dass der Ballbesitz wechselt und ein „vielversprechender Angriff beginnt“, gibt es ab sofort Schiedsrichterball. Jener erhält allerdings eine neue Form. Der Ball geht an die Mannschaft, die ihn zuletzt berührt hat. Gegner müssen vier Meter Abstand halten.

Herthas Covic kritisiert Karten gegen Trainer

Geringer wird der Abstand bei Abstößen und Freistößen im eigenen Strafraum. Hier ist der Ball nach der Berührung nun sofort im Spiel und muss nicht mehr den Strafraum verlassen.

Zu heftigen Diskussionen führen bereits vor der Saison die Karten gegen Teamoffizielle. Gelb als Verwarnung, Rot zum Beispiel, wenn der Trainer den Innenraum verlassen muss. Eine Änderung, mit der nicht nur Hertha-Coach Ante Covic wenig anfangen kann. „Man sollte keine Roboter aus uns machen“, sagte der Berliner über die Regelneuerung des International Football Association Board (Ifab), „diese Sportart lebt von Emotionen, und ein Stück weit müssen diese Emotionen auch freigelassen werden.“

Ob die Trainer nach mehreren Gelben Karten pausieren müssen, soll auf der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga am Mittwoch entschieden werden.

Auf breite Zustimmung stößt die neue Handhabe gegen Zeitspiel. Dass Spieler, die etwa in der Nachspielzeit ausgewechselt werden, gemächlich von der äußersten Ecke des Feldes zur Bank stapfen, ist passé. Sie müssen den Platz in Zukunft an der nächstgelegenen Auslinie verlassen.