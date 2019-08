Sportklettern: WM mit besonderem Kribbelfaktor

Hachioji.. Reinhold Messner, „der große Papst des Bergsteigens“, wie Urs Stöcker ihn lächelnd nennt, hat eine sehr klare Meinung. Vom Sportklettern, 2020 in Tokio erstmals olympisch, hält der Erstbesteiger aller 14 Achttausender der Erde rein gar nichts. Das finde, lästerte der Südtiroler bereits vor zwei Jahren, an einer Plastikwand statt, mit Plastikgriffen, und was, bitteschön, solle das? „Jeder Affe ist schneller da oben“, sagte Messner.

Urs Stöcker, Bundestrainer der deutschen Sportkletterer, hat da selbstverständlich eine etwas andere Meinung: Beides sei doch Leistungssport, betont der Schweizer. „Im Leistungsbergsteigen geht es darum, den Gipfel zu erreichen“, im Leistungsklettern, zu dessen Pionieren in den 1990er Jahren die „Huber-Buam“ Alexander und Thomas Huber gehörten, zählt es, „eine Route zu meistern und Medaillen zu gewinnen“, sagt Stöcker.

Drei Disziplinen bilden das Olympic Combined

Die Schau der Besten im Leistungsklettern findet gerade in Hachioji am Rande von Tokio statt. Bei der WM im Sportklettern werden Medaillen in vier Disziplinen vergeben: im Lead, Bouldern, Speed sowie im Olympic Combined, dem Kombinationswettbewerb aus den drei vorgenannten Disziplinen. In Tokio ist nur dieser Dreikampf olympisch. Die WM ist die erste Chance, sich für die Spiele 2020 zu qualifizieren. Mit guten Chancen für die Deutschen. Die besondere Perspektive gibt den Athleten ein ganz neues Gefühl. „Alle sind unter Hochspannung, es ist ein ganz anderes Kribbeln dabei“, sagt Stöcker.

Jan Hojer aus Köln (27) und Alex Megos aus Erlangen (25) gehören zu den weltweit Besten an der Plastikwand. Hojer war im vergangenen Jahr in Innsbruck WM-Dritter im Olympic Combined. Megos, neben Andre Ondra (Tschechien) „der beste Kletterer der Welt“ (Stöcker) unter freiem Himmel, gewann Bronze in der Disziplin Lead: Dabei müssen die Athleten an der künstlichen, bis zu 20 Meter hohen Wand innerhalb eines Zeitlimits höher klettern als die Konkurrenten.

Zwei Deutsche gehören zur Weltspitze

„Wir hoffen“, sagt Stöcker, „dass einer oder beide schon das Olympiaticket lösen“. Die ersten Sieben der WM sind automatisch für Tokio qualifiziert. Pro Nationen dürfen dort maximal jeweils zwei Frauen und Männer starten. Es gibt zwei weitere Qualifikationswettkämpfe, „aber“, betont Stöcker, „es wäre schon ein absoluter Erfolg, wenn wir schon zwei Tickets lösen könnten, das würde alle massiv entspannen“.

Hojer und vor allem Megos haben sich erst mal anfreunden müssen mit der Aussicht, jetzt eine olympische Sportart zu betreiben. „Es haben sich schon einige die Frage gestellt: Soll man da überhaupt mitmachen? Müssen wir uns wirklich so verbiegen, nur, damit wir dahin kommen?“, sagt Stöcker. Die Kritik sei teilweise berechtigt, räumt er ein, betont aber: „Olympia ist für die Sportler eine Riesensache.“ Die Diskussion erinnert an jene, die einst die Snowboarder führten.

Spezialisten mussten sich umgewöhnen

Verbiegen mussten sich die Sportkletterer in der Tat, denn: Aus Spezialisten müssen Kombinierer werden. Olympic Combined heißt: An einem Tag werden nacheinander die drei Disziplinen Speed (im K.o.-System muss eine vorgegebene Route an einer 15-Meter-Wand so schnell wie möglich bewältigt werden), Bouldern (an einer Wand müssen verschiedene „Problemfelder“ gelöst werden) und Lead geklettert. Bei den Lead- und Boulder-Spezialisten ist Speed eher verpönt.

Im Bouldern schaffte es Hojer schon mal ins Halbfinale bei der WM, doch das ist erst die Erwärmung. Das Olympic Combined folgt nach den Einzeldisziplinen.