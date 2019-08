FC Bayern München gegen Hertha BSC live im TV & Stream

Bundesliga: Am Freitag ist Hertha BSC zum Saisonauftakt zu Gast beim FC Bayern München. Alle Infos zu Stream und TV-Termin.

Jetzt will Jürgen Klopp auch den englischen Meistertitel

Auf Union wartet in Halberstadt eine Premiere

Berlin/München. Erster Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Freitag (16. August, Anstoß 20.30 Uhr) ist Hertha BSC zu Gast beim FC Bayern München. Die 57. Spielzeit der höchsten deutschen Fußball-Liga wird durch das Heimspiel des Titelverteidigers gegen die alte Dame aus Berlin eröffnet.

Beim Auftakt der Bundesliga 2019/2020 muss das Team um Trainer Niko Kovač ganz ohne Robben und Ribéry überzeugen. Doch die Bayern hoffen, dass bis zum Saisonstart Lucas Hernandez, der Neuzugang von Atlético Madrid, wieder fit ist.

Beim letzten Duell beider Vereine in der Bundesliga im Februar 2019 setzten sich die Bayern nach Tor von Javi Martínez in der 62. Minute mit 1:0 durch.

FC Bayern München gegen Hertha BSC live im ZDF

Das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2019 wird live im Free-TV übertragen. Für den 1., 17. und 18. Spieltag hat sich das ZDF die Rechte am Freitagsspiel gesichert. Los geht es im ZDF am Freitag (16. August) ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Im Studio moderiert Jochen Breyer zusammen mit dem Experten Oliver Kahn. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet das ZDF dann live in die Münchener Allianz Arena zu Kommentator Oliver Schmidt.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de. Der Streaming-Dienst DAZN stellt 40 Minuten nach Spielende Videos mit den Höhepunkten der Begegnungen bereit.

FC Bayern München gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga FC Bayern München gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

