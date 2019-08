Leroy Sané verletzt: Ivan Perisic als Ersatz beim FC Bayern München?

Rottach-Egern/München. Steven Bergwijn von der PSV Eindhoven? Möglicherweise Timo Werner von RB Leipzig? Ein Mega-Deal mit Philippe Coutinho vom FC Barcelona? Eine Leihe von Inter Mailands Ivan Perisic, die von der „Bild“ schon als so gut wie perfekt vermeldet wird? Oder vielleicht doch Leroy Sané? Beim FC Bayern ist momentan nur eines klar: Die Kreuzbandverletzung des Wunschspielers von Manchester City hat die Pläne des deutschen Fußball-Rekordmeisters gehörig durcheinandergewirbelt.

Die Zeit bis zum Ende der Transferperiode am 2. September drängt. Der Druck auf Hasan Salihamidzic, angesichts des arg dünnen Kaders endlich für die nötigen Verstärkungen zu sorgen, wird immer größer.

Doch der Sportdirektor gibt sich weiterhin gelassen - zumindest nach außen hin. „Der Transfermarkt - das ist eine Phase, in der man Ruhe bewahren muss und schauen kann, wie es weitergeht“, sagte er im Trainingslager der Münchner am Tegernsee.

Leroy Sané verletzt: Profitiert Hertha von der Unruhe bei den Bayern?

Ruhe bewahren? Schwer möglich bei der angespannten Lage. Selbst die Stars motzen vor dem Pflichtspielstart am Montag im DFB-Pokal bei Energie Cottbus (20.45 Uhr, ARD und Sky) und nur vier Tage später in der Bundesliga gegen Hertha BSC (16.8., 20.30 Uhr, ZDF und DAZN) und sehen die ambitionierten Ziele gerade in der Champions League in Gefahr.

Torjäger Robert Lewandowski forderte erst diese Woche wieder drei neue Spieler. Bei aktuell nur 17 Feldspielern keine Utopie.

Und was macht Salihamidzic? Der hält sich an den jüngst verpassten Maulkorb und will zu all den Spekulationen nichts sagen. „Ich hoffe, dass ihr alle verstehen könnt, dass wir uns dazu nicht äußern werden“, sagte er lapidar.

Guardiola: „Er hat nicht gesagt, dass er uns verlassen will“

Dabei gäbe es genug Redebedarf. In erster Linie, ob die Bayern Wunschspieler Sané dennoch verpflichten? Mit dem 23 Jahre alten Nationalspieler soll es bereits eine Einigung gegeben haben, nur die Ablösemodalitäten waren angeblich noch nicht geklärt.

Aus dem Mund von Sanés aktuellem Trainer klingt das jedoch ganz anders. „Er ist unser Spieler, er hat mir nicht gesagt, dass er uns verlassen wollte“, sagte Pep Guardiola: „Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass er uns verlässt.“

Von „sechs, sieben Monaten“ Verletzungspause geht der Katalane aus. Ob die Bayern unter diesen Umständen bereit sind, über 100 Millionen Euro zu investieren?

Für Salihamidzic ist die Aufgabe jedenfalls nicht einfacher geworden, er muss sich nach Alternativen umsehen. Neuestes Gerücht aus Italien: Der ehemalige Bundesligaprofi Ivan Perisic (30) von Inter Mailand sei ein heißer Kandidat.

Kandidat Ziyech verlängert bei Ajax

Zudem in der Münchner Verlosung: Steven Bergwijn, 21 Jahre alter niederländischer Nationalspieler. Sogar Philippe Coutinho (27) wird inzwischen mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der Brasilianer war im Januar 2018 von Liverpool für insgesamt rund 160 (!) Millionen Euro zu Barca gewechselt.

Dazu fällt immer wieder der Name Werner (23), dessen Zukunft in Leipzig weiter nicht geklärt ist. Hakim Ziyech (26) von Ajax Amsterdam steht indes nicht mehr zur Debatte. Er hat seinen Vertrag beim niederländischen Traditionsklub am Freitagabend verlängert.

In Cottbus wird Trainer Niko Kovac am Montag noch mit seinem aktuellen Mini-Kader vorliebnehmen müssen. Für Salihamidzic kein Problem. „Wir haben uns sehr gut vorbereitet, haben gute Testspiele gehabt“, sagte er und ergänzte: „Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.“