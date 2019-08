Christoph Harting nicht für WM nominiert

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting wurde nach seiner harschen Kritik vor den Finals in Berlin nicht für die WM in Doha nominiert.

Darmstadt. Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (29) ist bisher nicht für die Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar nominiert. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Freitag mitteilte, sind dagegen aktuell 39 Athleten für das WM-Aufgebot ausgewählt. Im Diskuswerfen der Männer sind bisher nur der deutsche Meister Martin Wierig und David Wrobel (beide Magdeburg) nominiert worden, obwohl Harting in diesem Jahr mit 66,01 Metern die Qualifikationsnorm erfüllt hat.

Aussprache mit Gonschinska und Badura

Der Berliner hatte zuletzt harsche Kritik an den deutschen Meisterschaften und am DLV geäußert. „Deutsche Meisterschaften sind immer der große letzte Nominierungswettkampf, wo der DLV sagt, ihr müsst hinfahren. Es ist die letzte Erpressungsmöglichkeit der deutschen Leichtathletik”, hatte er im Interview der „Berliner Zeitung“ gesagt. Es gebe wenig Unbedeutenderes als einen deutschen Meistertitel.

Wegen seiner Kritik hat es am Donnerstag in Berlin ein klärendes Gespräch mit dem DLV-Generaldirektor Sport, Idriss Gonschinska, und Bundestrainer Marko Badura gegeben. „Von diesen Äußerungen distanziert sich der DLV“, betonte Gonschinska laut einer DLV-Mitteilung. Harting habe auch den persönlichen Austausch mit seinen Mitbewerbern gesucht. Denn er hatte vor den Finals getönt: „Jedes Stadionfest oder jeder Werfertag in Halle hat ein deutlich höheres Niveau als diese Meisterschaft.“ Das lag am Ende vor allem an ihm, denn er war in der Qualifikation der nationalen Titelkämpfe mit drei ungültigen Versuchen gescheitert.

Lückenkemper, Kwayie und Pahlitzsch nach Doha

Angeführt wird das bisherige WM-Aufgebot von Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz), die mit 7,16 Metern die aktuelle Weltrangliste anführt, und Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen), die bei den deutschen Meisterschaften einen deutschen Rekord über 5000 Meter lief. Gleich vier Medaillenanwärter kann der DLV im Speerwerfen bei der WM an den Start schicken. Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hat als Titelverteidiger eine Wildcard. Hinzu kommen Andreas Hofmann (Mannheim), Thomas Röhler (Jena) und Bernhard Seifert (SC Potsdam). Alle vier nominierten Werfer bringen Bestleistungen zwischen 89 und 95 Metern mit.

Aus Berlin sind die Sprinterinnen Gina Lückenkemper (SCC), Lisa Marie Kwayie (Neuköllner SF) und für die 400-Meter-Staffel Karolina Pahlitzsch (SV Preußen Berlin) nominiert worden.