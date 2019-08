Clemens Tönnies schürt neue Unruhe auf Schalke

Gelsenkirchen. Widerstand bei den Fans, Widerspruch aus der Politik. Der FC Schalke kommt auch nach der Entscheidung von Clemens Tönnies, sein Amt beim FC Schalke 04 als Aufsichtsratschef drei Monate ruhen zu lassen, nicht zur Ruhe. Der vom Ehrenrat des Revierklubs nach einer mehrstündigen Sitzung mitgetragene Vorschlag des Vereinspatrons sorgte für lebhafte Reaktionen.

Selbst treue Anhänger gingen auf Distanz und forderten weiterreichende Konsequenzen. „Clemens Tönnies kann so nicht mehr das Gesicht von Schalke sein“, sagte Manfred Beck von der Schalker Fan-Initiative. Dass der Aufsichtsratschef sein Amt nach seinen rassistischen Äußerungen nur für kurze Zeit ruhen lässt, könne nur ein Zwischenergebnis sein, so Beck. Im ersten Heimspiel werde es sicher zu „Aktionen der Fans kommen“.

Clemens Tönnies: Kritik aus der Politik

Ähnlich deutlich wie bei den Fans fielen viele Reaktionen in der Politik aus. „Wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als ‘nur’ den der Diskriminierung“, kritisierte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag.

Wie Freitag werteten auch andere Beobachter die Entscheidung des Ehrenrates als widersprüchlich, dem milliardenschweren Unternehmer zwar einen Verstoß gegen das „in der Vereinssatzung verankerte Diskriminierungsverbot“ vorzuwerfen, den Vorwurf des Rassismus jedoch als „unbegründet“ zu bezeichnen.

Kommentar: Clemens Tönnies: Zeit, Verantwortung zu übernehmen

Die lange Dauer der Sitzung des Ehrenrats bis tief in die Nacht deutete daraufhin, wie schwer allen Beteiligten die Suche nach Wegen aus dem Dilemma gefallen sein dürfte. Denn nach den umstrittenen Äußerungen von Tönnies in der vorigen Woche war der öffentliche Druck fast täglich gestiegen. Der Fleischfabrikant hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren.“

Schalke-Fans treten aus dem Klub aus

Im Internet gab es neben positiven Reaktionen auf die nächtliche Entscheidung der Schalker auch viel Kritik. In erster Verärgerung über die ihrer Meinung nach zu milde Beurteilung der als rassistisch empfundenen Äußerung von Tönnies kündigten einige S04-Mitglieder ihren Vereinsaustritt an.

Ähnlich kritisch reagierte Freitag und warnte vor den vermeintlich weitreichenden Folgen: „Solche Entgleisungen sind ein Tabubruch ohne Skrupel (...) – und ihre Wirkung in die Gesellschaft, die sie haben, ist – insbesondere in diesen Zeiten – verheerend“, sagte sie. Der Deutsche Fußball-Bund müsse zudem eine „klarere Haltung“ zu der Thematik finden.

Nikolaus Schneider, Vorsitzender der DFB-Ethikkommission, bestätigte, dass der Fall weiterhin auf der Agenda für die nächste Sitzung am 15. August stehe. Die Kommissionsmitglieder könnten aber auch zügig entscheiden, das Thema für sich zu den Akten zu legen. Das dreiköpfige Gremium des Verbandes kann selbst kein Urteil fällen, aber Anklage erheben, über die dann die DFB-Gerichtsbarkeit entscheiden muss.

Clemens Tönnies legt seine Strafe selbst fest

Für zusätzliche öffentliche Kritik sorgte die Volte, Tönnies selbst über die Konsequenzen entscheiden zu lassen. Dass er sich seine dreimonatige Auszeit gewissermaßen selbst auferlegt habe, wurde vielerorts als Farce empfunden.

Einige Beobachter werteten den Klub-Beschluss jedoch auch als Versuch, Zeit zu gewinnen. Demnach soll Tönnies mit dem dreimonatigen Ausstieg die Möglichkeit gegeben werden, seinen Rückzug mit mehr Ruhe zu regeln. Zudem bliebe den Schalkern mehr Zeit, einen Nachfolger zu finden. Ob es sich tatsächlich um den Anfang vom Ende der Ära Tönnies handelt? Das bleibt angesichts der Machtposition von Tönnies schwer vorstellbar.