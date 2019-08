Herthas Davie Selke – „Ich will zweistellig treffen“

Berlin.. Davie Selke gibt sich angriffslustig vor der neuen Saison mit Hertha BSC. „Ich bin Stürmer, ich will Tore machen“, sagte der 24-Jährige bei einer Presserunde am Mittwoch. „Mein Ziel ist es, zweistellig zu treffen.“

Dass der Berliner Bundesligist kürzlich für Dodi Lukebakio (21), einen möglichen Konkurrenten im Sturm, die Rekordsumme von 20 Millionen Euro ausgegeben hat, schreckt Selke nicht. Konkurrenz sei immer gut, auch für die Trainingsqualität, „aber ich schaue nur auf mich. Ich will fit sein, bin körperlich in einem guten Zustand und bereit. Wenn ich fit bleibe, werde ich auf meine Minuten kommen.“

Noch hat Ibisevic im Sturm die Nase vorn

Zuvor hatte der Angreifer monatelang alle Interviewanfragen unbeantwortet gelassen. Er habe sich ganz auf die Saisonvorbereitung und die eigene Fitness konzentrieren wollen. In den vergangenen Jahren hatten den Stürmer, der 2017 für acht Millionen Euro von RB Leipzig gekommen war, immer wieder Verletzungen zurückgeworfen, wie ein Lungenkollaps im Sommer 2018.

Nach der anschließenden Operation kam er nur schwer wieder auf die Beine, in 30 Saisonspielen gelangen ihm nur drei Treffer. „Ich will mich anbieten und aufdrängen“, sagte er nun.

Aktuell sieht es so aus, als würde ihm Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic (35) im Sturmzentrum vorgezogen. „Wer spielt kommt auch darauf an, wer zum Gegner passt“, sagte Selke vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim VfB Eichstätt am Sonntag (15.30 Uhr) und der ersten Bundesliga-Partie am Freitag darauf beim FC Bayern München.

Lob für Trainer Covic

Selke glaubt an seine Einsatzchancen und hat sich laut eigener Aussage, trotz diverser Anfragen auch in diesem Sommer, „nicht mit einem Wechsel befasst. Ich fühle mich sehr – sehr wohl in Berlin und bei Hertha.“

Ein Saisonziel will er noch nicht formulieren. „Wir haben eine Menge Potenzial“, vor allem freue er sich „auf zwei Feste in Berlin“ – die Derbys gegen den 1. FC Union.

Zusätzlich das Pokalfinale in Berlin zu erreichen, nennt Selke einen besonderen Anreiz. Der neue Trainer Ante Covic hinterlasse einen „guten Eindruck“ auf ihn, der frühere Jugendtrainer sei „ein emotionaler Typ“, seine mutige Spielweise komme „uns Offensivspielern entgegen“.

Nationalteam als „Riesen-Ansporn“

Persönlich hat der frühere U-21-Europameister die Nationalmannschaft auch noch nicht abgeschrieben. Dass Bundestrainer Joachim Löw kürzlich in einem Interview mit dem „Kicker“ über ihn gesprochen habe, sei eine „Ehre“ und ein „Riesen-Ansporn“. Aber auf Nachfrage wollte Selke auch nicht ausschließen, einmal für die Auswahl Tschechiens zu spielen, das Heimatland seiner Mutter.

Die rassistischen Äußerungen des Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies nannte Selke, dessen Vater aus Äthiopien stammt, ein „schwieriges Thema, zu dem ich mir meine eigenen Gedanken gemacht habe“, zu dem er sich jedoch nicht äußern wolle.