DFB-Pokal: Energie Cottbus gegen den FC Bayern Münche live im TV & Stream

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Montag (12. August, Anstoß 20:45 Uhr) trifft der FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokal auswärts auf Energie Cottbus. "Wir sind der klare Außenseiter, werden aber alles geben", so FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Ein Weiterkommen wäre eine absolute Sensation." Gelingt dem Drittligisten gegen den FCB die Überraschung?

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Es ist das erste Pokalduell zwischen Energie Cottbus und dem DFB-Pokal-Titelverteidiger. Auch das letzte Bundesliga-Duell zwischen beiden Clubs ist lange her. Am 5. Mai 2009 setzten sich die Bayern im Stadion der Freundschaft mit 3:1 durch. Cottbus stieg am Ende der Saison ab und wurde später bis in die Regionalliga durchgereicht.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Das Pokalspiel zwischen dem FCB und Energie Cottbus wird live im Ersten ausgestrahlt. Die ARD beginnt am Montag (12. August) um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Im Studio moderiert Matthias Opdenhövel. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 schaltet das Erste zu Kommentator Florian Naß, der live von der Partie im Cottbuser Stadion der Freundschaft berichten wird. Im Anschluss der Liveübertragung sendet die ARD Nachberichterstattung, Highlights und Analysen der weiteren Partien der ersten Runde des DFB-Pokals.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalspiel zwischen Energie Cottbus...

Wird es einen Livestream geben?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über die ARD-Mediathek. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

Wer zeigt Zusammenfassungen und Höhepunkte des Spiels?

Erstmals hat sich auch die Axel Springer SE Rechte für den DFB-Pokal gesichert. Damit kann die Bild-Gruppe auf den Internetseiten der Bild und Sport Bild ihren Lesern Highlight-Clips aller 63 Begegnungen des DFB-Pokals ab 0 Uhr des Folgetages auf internetfähigen Endgeräten anbieten.

Energie Cottbus gegen Bayern München im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals Energie Cottbus gegen Bayern München live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Energie Cottbus vs. Bayern München

