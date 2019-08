DFB-Pokal: KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund live im TV & Stream

DFB-Pokal: Am Freitag ist der BVB zum Eröffnungsspiel zu Gast beim KFC Uerdingen

1. Runde im DFB-Pokal: Am Freitag trifft Borussia Dortmund auf den KFC Uerdingen. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

DFB-Pokal 2019/2020 So sehen Sie das Spiel KFC Uerdingen gegen den BVB live

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Freitag (9. August, Anstoß 20:45 Uhr) trifft Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokal auswärts auf den KFC Uerdingen. Kevin Großkreutz trifft mit dem KFC Uerdingen auf seinen Ex-Verein Dortmund. Schafft der BVB die erste Pokalhürde gegen den Krefelder Drittligisten?

Das letzte Duell zwischen beiden Vereinen ist schon etwas länger her. 1996 trafen beiden Vereine zuletzt in einem Pflichtspiel aufeinander. In dem Bundesligamatch setzte sich Borussia Dortmund nach Toren von Kohler, Heinrich, Zorc und Doppeltreffer von Stefan Reuter souverän mit 5:0 durch.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Die Eröffnungspartie zwischen dem BVB und KFC Uerdingen wird im Free-TV ausgestrahlt. Der Sender Sport1 beginnt mit der Vorberichterstattung "DFB-Pokal Countdown" am Freitag um 18:30 Uhr. Ab 20.45 Uhr schaltet Sport1 dann zu Kommentator Markus Höhner, der live von der Partie in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf berichtet.

2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz trifft mit dem KFC Uerdingen auf seine Exkollegen beim BVB

Als Experte ist der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg im Einsatz. Im Studio moderieren Jochen Stutzky, Laura Papendick und Ruth Hofmann. Im Anschluss ab 22:45 Uhr sendet Sport1 Nachberichterstattung und Highlights und Analysen der weiteren Partien SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach und FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Nürnberg.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund um 20.30 Uhr.

Wird es einen Livestream geben?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit dem Sport1-Live-Stream einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

Wer zeigt Zusammenfassungen und Höhepunkte des Spiels?

Eine Zusammenfassung des Spiels wird das Erste nach der Liveübertragung der Partie Energie Cottbus gegen den FC Bayern München am Montag ausstrahlen (ARD, Liveübertragung ab 20.45 Uhr). Erstmals hat sich auch die Axel Springer SE Rechte für den DFB-Pokal gesichert. Damit kann die Bild-Gruppe auf den Internetseiten der Bild und Sport Bild ihren Lesern Highlight-Clips aller 63 Begegnungen des DFB-Pokals ab 0 Uhr des Folgetages auf internetfähigen Endgeräten anbieten.

Borussia Dortmund gegen den KFC Uerdingen im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund gegen den KFC Uerdingen live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. KFC Uerdingen

