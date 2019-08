DFB-Pokal: VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli live im TV & Stream

DFB-Pokal: Am Sonntag ist der FC St. Pauli zu Gast beim VfB Lübeck

1. Runde im DFB-Pokal: Am Sonntag trifft der FC St. Pauli auf den VfB Lübeck. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

DFB-Pokal 2019/2020 So sehen Sie das Spiel VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (11. August, Anstoß 15:30 Uhr) trifft St. Pauli in der 1. Runde des DFB-Pokal auswärts auf den VfB Lübeck. Die Kiezkicker von St. Pauli verabschiedeten sich letzte Saison bereits in Runde eins gegen Wehen Wiesbaden. Mit dem Nordduell gegen Lübeck wartet die nächste Hürde.

Das Duell gab es schon 2016 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Damals mit besserem Ausgang für St. Pauli, das die Partie nach Toren von Hedenstadt (16.), Gonther (61.) und Druksch (88.) mit 3:0 beendete. In Runde 2 war gegen Hertha BSC Schluss.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel VfB Lübeck gegen St. Pauli live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Sonntag (11. August) um 15.15 Uhr. Ab 15:30 schaltet Sky dann live zur Partie ins Stadion an der Lohmühle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird das Erste nach der Liveübertragung der Partie Energie Cottbus gegen den FC Bayern München am Montag ausstrahlen (ARD, Liveübertragung ab 20.45 Uhr). Erstmals hat sich auch die Axel Springer SE Rechte für den DFB-Pokal gesichert.

VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals VfB Lübeck gegen St. Pauli live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfB Lübeck vs. FC St. Pauli

