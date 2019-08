DFB-Pokal: VfB Germania Halberstadt gegen den 1. FC Union Berlin live im TV & Stream

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (11. August, Anstoß 15:30 Uhr) trifft der 1. FC Union Berlin in der 1. Runde des DFB-Pokal auswärts auf den Nordost-Regionalligisten VfB Germania Halberstadt. Der VfB Germania Halberstadt ist nach einjähriger Pause zurück im Pokal. Union scheiterte letzte Saison in Runde zwei am BVB. „Ich stand am Grill, als uns das Los beschert wurde," meinte Halberstadt-Präsident Erik Hartmann: "Es gibt nichts Schöneres, als einen ostdeutschen Erstligisten mit großer Tradition in der ersten Pokalrunde herauszufordern." Halberstadt, im Harzvorland gelegen, hatte die Regionalliga-Saison auf Platz acht beendet.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert freut sich auf die Begegnung: "Ich freue mich über das Los, weil regionale Duelle immer einen besonderen Reiz haben. Wir gehen natürlich als Favorit in die Partie und werden die Aufgabe sehr ernst nehmen. Es unser Anspruch, im ersten Pflichtspiel der Saison eine gute Leistung abzuliefern und in die nächste Runde einzuziehen.“ Das Duell ist eine Premiere. Noch nie traten beide Vereine in einem Pflichtspiel gegeneinander an.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel VfB Germania Halberstadt gegen den 1. FC Union Berlin live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Sonntag (11. August) um 15.15 Uhr. Ab 15:30 schaltet Sky dann live zur Partie nach Halberstadt. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unt...

Florian Hübner (l.) und Marvin Friedrich (M.) waren in den Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart ein zuverlässiges Innenverteidiger-Duo.

Foto: Robin Rudel / picture alliance / Pressefoto Rudel

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird das Erste nach der Liveübertragung der Partie Energie Cottbus gegen den FC Bayern München am Montag ausstrahlen (ARD, Liveübertragung ab 20.45 Uhr). Erstmals hat sich auch die Axel Springer SE Rechte für den DFB-Pokal gesichert. Damit kann die Bild-Gruppe auf den Internetseiten der Bild und Sport Bild ihren Lesern Highlight-Clips aller 63 Begegnungen des DFB-Pokals ab 0 Uhr des Folgetages auf internetfähigen Endgeräten anbieten.

VfB Germania Halberstadt gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals VfB Germania Halberstadt gegen den 1. FC Union Berlin live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfB Germania Halberstadt vs. 1. FC Union Berlin

Mehr Fußball: Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zum 1. FC Union Berlin