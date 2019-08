DFB-Pokal: VfB Eichstätt gegen Hertha BSC live im TV & Stream

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (11. August, Anstoß 15:30 Uhr) trifft Hertha BSC in der 1. Runde des DFB-Pokal auswärts auf den VfB Eichstätt. „Das ist ein Hammerlos“, sagte der Vorsitzende des Bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt in der ARD-„Sportschau“. „Jetzt müssen wir nur noch umziehen.“ Das Stadion der Eichstätter ist zu klein für die Veranstaltung. Die Partie wird im im Audi-Sportpark Ingolstadt stattfinden.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Der bayerische Regionalligist Eichstätt hat kein leichtes Los gezogen. Abgesehen vom Klassenunterschied auch weil Hertha im vierten Anlauf unbedingt über das Achtelfinale des DFB-Pokals hinauskommen will. „Eichstätt spielt in der Regionalliga Bayern­ eine gute Rolle“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz. „Aber natürlich fahren wir dorthin, um eine Runde weiterzukommen­!“ Das Duell ist eine Premiere. Noch nie traten beide Vereine in einem Pflichtspiel gegeneinander an.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel VfB Eichstätt gegen Hertha BSC live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Sonntag (11. August) um 15.15 Uhr. Ab 15:30 schaltet Sky dann live zur Partie nach Ingolstadt.

Das ist das Programm von Hertha BSC im Überblick

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wo gibt es die Höhep...

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird das Erste nach der Liveübertragung der Partie Energie Cottbus gegen den FC Bayern München am Montag ausstrahlen (ARD, Liveübertragung ab 20.45 Uhr). Erstmals hat sich auch die Axel Springer SE Rechte für den DFB-Pokal gesichert. Damit kann die Bild-Gruppe auf den Internetseiten der Bild und Sport Bild ihren Lesern Highlight-Clips aller 63 Begegnungen des DFB-Pokals ab 0 Uhr des Folgetages auf internetfähigen Endgeräten anbieten.

Dodi Lukebakio (l.) beim ersten Hertha-Training mit Daishawn Redan und Niklas Stark.

Foto: Jan-Philipp Burmann / City-Press GmbH

VfB Eichstätt gegen Hertha BSC im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals VfB Eichstätt gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfB Eichstätt vs. Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.