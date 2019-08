Bei den Finals in Berlin werden am Wochenende gleichzeitig zehn deutsche Meisterschaften ausgetragen. Alles dazu in unserem Live-Blog.

Mega-Sportereignis Live-Blog: So laufen die Finals in Berlin

Die Finals in Berlin mit insgesamt zehn gleichzeitig ausgetragenen deutschen Meisterschaften starten am Sonnabend in die heiße Phase. Während die Boxer, Schwimmer und Bahnradsportler bereits in den vergangenen Tagen ihre Vorkämpfe absolvierten, ermitteln am Wochenende auch die Leichtathleten, Turner, Kanuten und Bogensportler sowie die Triathleten, Modernen Fünfkämpfer und die Trial-Fahrradfahrer ihre nationalen Titelträger. Insgesamt kämpfen mehr als 3300 Athleten an acht verschiedenen Orten der Hauptstadt um 202 Titel.

+++ 14.20 Uhr: Andreas Toba ist Turn-Mehrkampfmeister +++

Andreas Toba ist zum zweiten Mal nach 2016 deutscher Mehrkampfmeister im Turnen. Der 28-Jährige von der TK Hannover setzte sich mit 83,100 Punkten recht deutlich gegen Titelverteidiger Marcel Nguyen (TSV Unterhaching/82,350) durch. Dritter im Sechskampf wurde der erst 19 Jahre alte Karim Rida (81,600) vom SC Berlin vor seinem Teamkollegen Philipp Herder (81,300), der nach vier von sechs Geräten noch deutlich in Führung gelegen hatte. Für die deutschen Turner sind die Titelkämpfe in der Hauptstadt die erste Qualifikation im Hinblick auf die Nominierung für die Heim-Weltmeisterschaften im Oktober in Stuttgart. Am Sonntag steigen in der Max-Schmeling-Halle die Gerätefinals der Frauen und Männer (11.30 Uhr/ZDF).

+++ 14.00 Uhr: Lisa Ryzih holt Stabhochsprung-Titel +++

Zweite stolze Leichtathletik-Meisterin des Tages ist Lisa Ryzih. Die Stabhochspringerin bestätigt mit 4,60 Meter die Norm für die Weltmeisterschaften in Doha (28. September bis 6. Oktober) und freut sich über ihren insgesamt vierten Titel. „Es war sehr wichtig für mich heute den Titel zu holen“, sagt die Athletin des ABC Ludwigshafen. Im vergangenen Jahr hatte sie verletzt passen müssen. „Ich freu mich so sehr, dass so viele Leute noch hier geblieben sind“, jubelt die 30-Jährige ins Publikum. Jetzt ist nämlich Mittagspause im Olympiastadion. Hier geht’s um 15 Uhr weiter! (Inga Böddeling)

+++ 13.34 Uhr: Die Kleinen schon rasant unterwegs +++

Wer rast am schnellsten mit seinem Laufrad über den kleinen Parcours? Hier geht es um Schnelligkeit, Balance - und natürlich Spaß. Als Preis gibt es eine Limonade. Den Parcours aufgebaut hat die AOK. Sie will dass schon Kinder gesund leben. Und sicher: Es herrscht Helmpflicht. (Nina Kugler)

Auch die Kleinsten haben Spaß

+++ 13.28 Uhr: Ausgeschieden und trotzdem bester Laune +++

Am Spreeufer zurrt Max Mikosch sein Kanu auf dem Autoanhänger fest. Hier finden die Finals auf dem Wasser statt. "Ich bin in der Vorrunde ausgeschieden", sagt der 20-jährige Essener enttäuscht. "Aber ich muss mich nicht allzusehr grämen: Da waren mehrfache Olympiateilnehmer in der Konkurrenz." (Patrick Goldstein)

Max Mikosch aus Essen ist trotz seines Ausscheidens guter Dinge.

+++ 13.20 Uhr: Bei den Trials im Jahn-Sportpark +++

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sprtpark in Prenlauer Berg treten die besten der deutschen Trial-Radfahrer an. Albrecht Oswald, 54, aus dem Münstertal unterstützt, chauffiert, und tröstet manchmal seinen Sohn Dominik seit er sieben Jahre alt ist. Jetzt geht der 22-jährige Baden-Württemberger ins Finale. Ein gefährlicher Sport, eine Art Klettertour auf zwei Räder, kreuz und quer über einen tückischen Parcour. Aber, so Vater Albrecht: "Als Eltern machen wir uns lieber Sorgen um seinen Sport, als dass er etwas mit Alkohol oder Drogen anfängt." (Patrick Goldstein)

Albrecht Oswald unterstützt seine Sohn.

+++ 12.59 Uhr: In riesigen Bällen über das Wasser +++

Auch ungewöhnlichen Sport kann man auf dem Familiensportfest machen - zum Beispiel in riesigen Bällen übers Wasser rollen. Ein riesiger Spaß für die Kinder. Die Luft ist erfüllt von spitzen Freudenschreien und Gelächter. (Nina Kugler)

Junge Besucher des Familiensportfestes haben ihren Spaß.

+++ 12.57 Uhr: Bei den Trials-Radfahrern trifft Tradition auf Moderne +++

Im Schatten der in die Jahre gekommenen Stadiontribüne des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks ermitteln die Trials-Radfahrer ihre deutschen Meister. Als Hindernisparcours auf dem Rad lässt sichdiese Sportart wohl am besten beschreiben. Es ist eine junge Sportart, das zeigt sich auch beim Blick ins Publikum. Viele Jugendliche und Familien mit kleinen Kindern sind gekommen. Ein Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt, studiert die Tricks der Profis ganz genau. Ihrer Kleidung nach zu urteilen ist sie selbst ebenfalls aktiv. "In fünf Jahren bist du dann selbst dabei", meint ein Helfer zu ihr. Sie grinst bloß. Fahrrad-Trial ist die einzige Sportart bei diesen Finals, die (noch) nicht olympisch ist. Trotzdem haben die Fahrradartisten bereits eine treue Fanschar. Viele Besucher tragen T-Shirts oder Käppis des letztjährigen Weltcups in Berlin. "Berlin ist immer eine Reise wert", meint auch Weltmeisterin Nina Reichenbach. Sie gewinnt standesgemäß und mit deutlichem Vorsprung den deutschen Meistertitel. (Philip Häfner)

+++ 12.49 Uhr: Siegerehrung an der Spree +++

Ronald Rauhe hat den Parallelsprint der Kajakmänner gewonnen und freut sich, dass die Wettkämpfe der Kanuten so toll vom Publikum angenommen werden. (Marcel Stein)

Siegerehrung an der Spree

+++ 12.35 Uhr: Softball für die Besucher des Familiensportfests +++

Mit poppiger Musik im Hintergrund wird auf einem Feld Softball gespielt. Für die Besucher des Familiensportfestes ist einiges geboten. Im geschützen Zelt können sich Kinder kostenlos an einer Ballwurfmaschine ausprobieren. Der neun Jahre alte Benni, der in Begleitung seiner Eltern gekommen ist, ist jedenfalls begeistert. „Das macht voll Spaß“, sagt er. Und möchte sein neu entdecktes Hobby am liebsten immer spielen. „Mama, vielleicht gibt es ja einen Verein, in dem ich spielen kann“, fragt und hofft er. (Nina Kugler)

Softball beim Familiensportfest

+++ 12.30 Uhr: Erster deutscher Meister im Olympiastadion +++

Und da ist der erste deutsche Meister im Olympiastadion: Hammerwerfer Tristan Schwandke gewinnt mit 73,00 Metern. Der 27-Jährige vom TV Hindelang war im vergangenen Jahr noch auf Rang zwei gelandet. Jetzt ist ihm der ganz große Wurf gelungen. „Das ist der Wahnsinn. Der Druck war heute enorm groß“, sagt der erste Leichtathletik-Meister dieses Wochenendes. „Hier im Olympiastadion zu gewinnen, ist wirklich eine Ehre!“ (Inga Böddeling)

+++ 12.11 Uhr: Triathlon-Titel der Frauen geht nach Berlin +++

Das Lächeln der Siegerin schlich sich bereits in ihr Gesicht, als Laura Lindemann auf den Olympischen Platz einbog und den Jubel der Zuschauer hörte. „Es war richtig cool, dass so viele Leute da waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte die 23 Jahre alte Berlinerin vom Team Triathlon Potsdam, nachdem sie ihren deutschen Meistertitel über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) in einer Zeit von 59:19 Minuten erfolgreich verteidigt hatte. (Björn Jensen)

+++ 12.09 Uhr: Große Verwirrung rund um die Sportstätten +++

Oft blickt man auf dem Gelände rund ums Olympiastadion in fragende Gesichter: Ordner wissen nicht, wo auf dem Areal wann welche Disziplin ausgetragen wird. Eine Hilfe für Besucher sind sie nicht. „Alles sehr verwirrend und unübersichtlich“, sagt ein Gast. Lagepläne liegen nicht wie angekündigt überall aus. Mit Glück findet man seinen Weg - auf einem sehr weitläufigen Gelände. So sind auch die Besucher gezwungen, Sport zu machen. (Nina Kugler)

Bogenschießen am Glockenturm

+++ 11.54 Uhr: Erste deutsche Meister im Olympiastadion gesucht +++

Anders als bei Hertha-Heimspielen ist bei dieser Sportveranstaltung nicht jeder Platz besetzt. Die Stimmung ist trotzdem gut. Die Zuschauer feuern die Sportler leidenschaftlich an. Die Hammerwerfer und Stabhochspringerinnen haben ihre Wettkämpfe aufgenommen. Bei den Enscheidungen am Nachmittag sollen sich die Reihen im Olympiastadion füllen. (Nina Kugler/Inga Böddeling)

+++ 11.36 Uhr: Am Olympiastadion noch wenig los +++

Die Sportfans sind offenbar noch nicht aufgestanden. Der Besucherandrang am Olympiastadion hält sich am Vormittag noch in Grenzen. Dabei ist das Wetter für Zuschauer wie Sportler bisher ideal. (Nina Kugler)

Bisher noch wenig los am Olympiastadion

+++ 11.10 Uhr: Großer Andrang bei den Kajakfahrern +++

Es wird immer voller an der East Side Gallery. Die Zuschauer bewundern gerade die Kajakfahrer bei ihren Zwischenläufen. Bislang setzen sich die Favoriten durch. (Marcel Stein)

An der Kajak- und Kanustrecke ist schon einiges los.

+++ 10.41 Uhr: Mängel bei der Beschilderung +++

Dass im Land der Schilder Beschilderungen fehlen, ist kaum vorstellbar. Am Olympischen Platz sucht man als Medienvertreter indes vergeblich nach sichtbaren Hinweisen auf Pressezentrum oder Mixed Zone. Und auch die vielen Stewards mit ihren orangefarbenen Leibchen wissen keine Abhilfe. Aber: freundlich sind sie, allesamt. Und das ist ja auch viel wert. (Björn Jensen)

+++ 10.15 Uhr: Vom Pummel zum Triathleten +++

Andreas Donner läuft nach 1:20 Stunden durch das Ziel. Die Olympischen Ringe des Stadions hinter sich, atmetet er tief durch - überglücklich. "Ich habe den Anfänger-Triathlon geschafft. Schwimmen im Wannsee, Rad fahren und jetzt laufen." Der Kraftakt begann mit einem kompletten Wechsel der Lebensgewohnheiten. "Ich habe 28 Kilo abgenommen, meine ganze Ernährung umgestellt, meine Angst vor Wasser überwunden." Seine Geschichte trage das Motto: 'Vom Pummel zum Triathleten'. Am Abend will er noch etwas von Berlin sehen. Am liebsten mit Freunden zum Brandenburger Tor. Wie es ist, in Berlin die Finals zu erleben? "Hammergeil!", sagt der 50-Jährige aus Oldenburg. (Patrick Goldstein)

Andreas Donner strahlt, nachdem er den Triathlon für Anfänger geschafft hat.

+++ 9.58 Uhr: Vorbereitungen bis zuletzt +++

An der Ziel-Tribüne vor dem Olympiastadion kleben Helfer noch am Morgen begrüßende Worte an die Eingänge. (Patrick Goldstein)

Letzte Feinarbeiten am Olympiastadion

+++ 9.31 Uhr: Warten auf die Kanuten +++

Um 9 Uhr sind schon gut 200 Besucher vor Ort an der City Spree, ein paar scheinen noch übrig geblieben zu sein von der Nacht zuvor und haben Bier in der Hand. Auch asiatische Touristen schauen fasziniert zu. Genau so haben sich die Kanuten das gedacht. Sonst sind sie meist auf abseits gelegenen Regattastrecken unterwegs. (Marcel Stein)

+++ 9.25 Uhr: Unterstützung für die Triathleten +++

Fünf Stunden und 15 Minuten haben sie von Kreuztal im Siegerland gebraucht. Jetzt sind Birgitta Sauer und Tochter Maren am Olympiastadion angekommen. 'Wir wollen den Damen-und Herren-Teams unseres Vereins Ejot dabei zugucken, wie sie wieder Bundesligasieger im Triatlon werden', sagt Apothekerin Sauer mit einem Augenzwinkern. Ihre Tochter Maren ist bereits Siegerin des Tages - in einer ganz eigenen Kategorie. Die 17-Jährige hat ihre erste Autobahnautofahrt als begleitete Anfängerin am Steuer hinter sich. 'Hat toll geklappt', sagt sie. (Patrick Goldstein)

Brigitta und Maren Sauer am Olympiastadion

