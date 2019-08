Finals in Berlin im Live-Blog: Kanuten im Rampenlicht

Bei den Finals in Berlin werden am Wochenende gleichzeitig zehn deutsche Meisterschaften ausgetragen. Alles dazu in unserem Live-Blog.

Die Finals in Berlin mit insgesamt zehn gleichzeitig ausgetragenen deutschen Meisterschaften starten am Sonnabend in die heiße Phase. Während die Boxer, Schwimmer und Bahnradsportler bereits in den vergangenen Tagen ihre Vorkämpfe absolvierten, ermitteln am Wochenende auch die Leichtathleten, Turner, Kanuten und Bogensportler sowie die Triathleten, Modernen Fünfkämpfer und die Trial-Fahrradfahrer ihre nationalen Titelträger. Insgesamt kämpfen mehr als 3300 Athleten an acht verschiedenen Orten der Hauptstadt um 202 Titel.

+++ 11.36 Uhr: Am Olympiastadion noch wenig los +++

Die Sportfans sind offenbar noch nicht aufgestanden. Der Besucherandrang am Olympiastadion hält sich am Vormittag noch in Grenzen. Dabei ist das Wetter für Zuschauer wie Sportler bisher ideal. (Nina Kugler)

Bisher noch wenig los am Olympiastadion

+++ 11.10 Uhr: Großer Andrang bei den Kajakfahrern +++

Es wird immer voller an der East Side Gallery. Die Zuschauer bewundern gerade die Kajakfahrer bei ihren Zwischenläufen. Bislang setzen sich die Favoriten durch. (Marcel Stein)

An der Kajak- und Kanustrecke ist schon einiges los.

+++ 10.41 Uhr: Mängel bei der Beschilderung +++

Dass im Land der Schilder Beschilderungen fehlen, ist kaum vorstellbar. Am Olympischen Platz sucht man als Medienvertreter indes vergeblich nach sichtbaren Hinweisen auf Pressezentrum oder Mixed Zone. Und auch die vielen Stewards mit ihren orangefarbenen Leibchen wissen keine Abhilfe. Aber: freundlich sind sie, allesamt. Und das ist ja auch viel wert. (Björn Jensen)

+++ 10.15 Uhr: Vom Pummel zum Triathleten +++

Andreas Donner läuft nach 1:20 Stunden durch das Ziel. Die Olympischen Ringe des Stadions hinter sich, atmetet er tief durch - überglücklich. "Ich habe den Anfänger-Triathlon geschafft. Schwimmen im Wannsee, Rad fahren und jetzt laufen." Der Kraftakt begann mit einem kompletten Wechsel der Lebensgewohnheiten. "Ich habe 28 Kilo abgenommen, meine ganze Ernährung umgestellt, meine Angst vor Wasser überwunden." Seine Geschichte trage das Motto: 'Vom Pummel zum Triathleten'. Am Abend will er noch etwas von Berlin sehen. Am liebsten mit Freunden zum Brandenburger Tor. Wie es ist, in Berlin die Finals zu erleben? "Hammergeil!", sagt der 50-Jährige aus Oldenburg. (Patrick Goldstein)

Andreas Donner strahlt, nachdem er den Triathlon für Anfänger geschafft hat.

+++ 9.58 Uhr: Vorbereitungen bis zuletzt +++

An der Ziel-Tribüne vor dem Olympiastadion kleben Helfer noch am Morgen begrüßende Worte an die Eingänge. (Patrick Goldstein)

Letzte Feinarbeiten am Olympiastadion

+++ 9.31 Uhr: Warten auf die Kanuten +++

Um 9 Uhr sind schon gut 200 Besucher vor Ort an der City Spree, ein paar scheinen noch übrig geblieben zu sein von der Nacht zuvor und haben Bier in der Hand. Auch asiatische Touristen schauen fasziniert zu. Genau so haben sich die Kanuten das gedacht. Sonst sind sie meist auf abseits gelegenen Regattastrecken unterwegs. (Marcel Stein)

+++ 9.25 Uhr: Unterstützung für die Triathleten +++

Fünf Stunden und 15 Minuten haben sie von Kreuztal im Siegerland gebraucht. Jetzt sind Birgitta Sauer und Tochter Maren am Olympiastadion angekommen. 'Wir wollen den Damen-und Herren-Teams unseres Vereins Ejot dabei zugucken, wie sie wieder Bundesligasieger im Triatlon werden', sagt Apothekerin Sauer mit einem Augenzwinkern. Ihre Tochter Maren ist bereits Siegerin des Tages - in einer ganz eigenen Kategorie. Die 17-Jährige hat ihre erste Autobahnautofahrt als begleitete Anfängerin am Steuer hinter sich. 'Hat toll geklappt', sagt sie. (Patrick Goldstein)

Brigitta und Maren Sauer am Olympiastadion

