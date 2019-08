Bahnrad: Weltmeister Reinhardt zeigt starke Form

Berlin. Der Vater feierte seinen Geburtstag, als passendes Geschenk hatte Theo Reinhardt einen Titel parat. Am Freitagabend fuhr der 28-Jährige an der Seite von Maximilian Beyer (Berlin) zum Sieg im Madison bei den deutschen Meisterschaften der Bahnradsportler. Doch nicht nur für den Vater war der Erfolg, sondern ein bisschen auch „für das Ego“, schließlich ist Reinhardt Weltmeister der vergangenen beiden Jahre in dieser Disziplin.

Die Meisterschaften im Rahmen der Finals 2019 laufen sehr gut für den Berliner. Vor dem Erfolg im Madison hatte er am Donnerstag bereits das Punktefahren gewonnen. „Die Beine waren schon ganz schön schwer, es war hart umkämpft“, so Reinhardt nach den 40 Kilometern im Zweier-Mannschaftsfahren. Am Mittwoch schon war er Zweiter in der 4000-Meter-Einerverfolgung geworden, auch dieses Rennen ging an die Substanz. Als Mitglied des Nationalteams im Vierer, der am Sonntag dran ist und für den der Titel eine klare Pflichtaufgabe darstellt, könnte Reinhardt sogar erfolgreichster Athlet bei den Meisterschaften der Männer werden.

Welte und Hinze mit tollem Teamsprint

Ganz so wichtig ist das dem Ausdauerspezialisten nicht. Vor allem eines zählt: „Ich bin mit einer Form zufrieden und habe unter Beweis gestellt, dass ich mit Roger der Maß der Dinge bin.“ Mit Roger Kluge gewann Reinhardt die beiden WM-Titel. Da Kluge gerade bei der Tour de France am Start war, fehlt er in Berlin. Doch Reinhardt zeigt auch ohne den gewohnten Partner seine Qualitäten. Das bringt letztlich Ruhe für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio, wo beide zu den Favoriten im Madison zählen.

Ähnlich erfolgreich wie Reinhardt bei den nationalen Titelkämpfen im Velodrom zeigt sich bei den Frauen Emma Hinze. Die 21-jährige Cottbuserin setzte sich am Donnerstag im 500-Meter-Zeitfahren vor der sechsfachen Weltmeisterin Miriam Welte (Kaiserslautern) durch. Freitagabend gewannen beide zusammen den Teamsprint. „Wir sind eine superstarke Zeit gefahren, besser als zur WM. Es hat wirklich super gut harmoniert heute, wir sind wirklich ein starkes Team“, sagte Welte, die mit Hinze WM-Dritte geworden war. Die Entwicklung lässt für Olympia auf gute Resultate hoffen.