Florian Wellbrock will auch bei den Finals in Berlin jubeln.

Finals 2019 Das erwartet Sie am Sonnabend bei den Finals in Berlin

Berlin. Turnen in der Schmeling-Halle, Fahrrad-Artisten im Jahn-Sportpark und Kanuten an der Oberbaumbrücke – bei den Finals 2019 sollte wirklich jeder Sport-Fan auf seine Kosten kommen. Heute fällt der Startschuss für das ultimative Sportwochenende in Berlin. Mit diesem Überblick verpassen Sie kein Highlight am Sonnabend:

Kanu: Wer früh aufsteht, hat die Chance auf spektakuläre Bilder an der Oberbaumbrücke. Schon ab 8 Uhr steigen die Athleten auf der Spree in ihre Boote, um auf einer eigens für die Finals abgesteckten 160-Meter-Strecke um die Medaillen zu paddeln.

Leichtathletik: Im Olympiastadion sind am Abend (19.45 Uhr) die Frauen mit den schnellen Beinen unterwegs. Mittendrin: SCC-Sprint-Star Gina Lückenkemper, die über 100 Meter ihren Titel verteidigen will.

Schwimmen: Der Weltmeister gibt sich erneut die Ehre. Florian Wellbrock, vor einer Woche in Südkorea zu WM-Gold über 1500 Meter Freistil geschwommen, will auch am Sonnabend (Finalläufe ab 15.20 Uhr) in der Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee auf seiner Paradestrecke als Erster anschlagen.

Bogenschießen: Bei freiem Eintritt haben Zuschauer die Chance, den zielsicheren Bogenschützen bei der Arbeit zuzuschauen. Am Sonnabend (ab 13 Uhr) kämpft auch die Berlinerin und Olympia-Zweite Lisa Unruh mit dem Recurve-Bogen um den deutschen Meistertitel.

Trial: Im Jahn-Sportpark geben sich Weltklasse-Athleten die Ehre. Vorbeischauen lohnt sich, wenn Weltmeisterin Nina Reichenbach und Junioren-Weltmeister Oliver Widmann auf ihren Trial-Rädern mit einer Menge Gleichgewichtssinn und ohne Sattel ihre Parcours bestreiten.

Und wer beim Zuschauen Lust bekommt, sportlich aktiv zu werden, kann beim Familien-Sportfest des Landessportbundes Berlin im Olympiapark gleich selbst das Sportabzeichen ablegen.