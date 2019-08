Finals 2019 in Berlin: Die EM-Helden kehren zurück

Berlin. Die Bilder sind noch in allerbester Erinnerung. Thomas Röhler jubelnd im Wassergraben, Gina Lückenkemper tränenüberströmt Arm in Arm mit Maskottchen Berlino und Gesa Krauses fulminanter Schlussspurt über 3000 Meter Hindernis. Ein Jahr ist es her, dass die deutschen Leichtathleten eine begeisternde EM-Party im Berliner Olympiastadion auf die blaue Bahn gezaubert haben.

Auch an diesem Wochenende, wenn die Hauptstadt im Rahmen der Finals 2019 den Sport feiert, sollen die Leichtathleten Berlin wieder in kollektive Euphorie versetzen. „Wir freuen uns darüber, dass die Leichtathleten als Motor dieser Veranstaltung dienen“, sagt der neue Leichtathletik-Bundestrainer Alexander Stolpe. Dank der vielen EM-Helden, die an die Stätte ihres großen Triumphes zurückkehren. Und so die Hoffnung schüren, dass die nationalen Titelkämpfe eine ähnliche Begeisterung wie im vergangenen August verbreiten.

Gesa Felicitas Krause jubelt über den Gewinn der Goldmedaille über 3000 Meter Hindernis.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Kugel-Weltmeister Storl will die 20 Meter knacken

Denn wer braucht schon die internationale Konkurrenz, wenn die anstehenden Entscheidungen auch so Spannung, Überraschungen und Höchstleistungen versprechen? Für einige Athleten geht es immerhin noch um die Norm für die Weltmeisterschaften in Doha (28. September bis 6. Oktober). „Die deutschen Meisterschaften sind ein erster wirklicher Meilenstein auf dem Weg zur WM. Daher sollten die Athleten zumindest im Sinne des speziellen Formaufbaus schon gut vorbereitet sein“, sagt Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

Auf der Suche nach ihrer WM-Form sind vor allem drei Athleten. Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl liegt mit seiner Saisonbestleistung (19,74 Meter) gerade noch gut einen Meter hinter der geforderten Weite von 20,70. Disziplin-Kollegin Christina Schwanitz stößt mit 19,23 Metern noch nicht in die Dimensionen vor, die sie bei der WM für die angestrebte Medaille bräuchte – auch wenn die Zwillingsmama damit die deutsche Bestenliste anführt.

Berliner Harting könnte Titel verteidigen

Und dann wäre da noch Christoph Harting. Der Berliner Diskus-Olympiasieger, der nach eigener Aussage keinen allzu großen Wert auf nationale und internationale Großveranstaltungen legt, liegt mit seiner bisherigen Saisonbestweite von 66,01 auch noch einige Meter hinter der Weltspitze. Ob es gegen die Konkurrenz um Martin Wierig (66,04) und Co. am Sonnabend (ab 18 Uhr) zur Titelverteidigung bei der DM reicht?

Abkühlung gefällig? Europameister Thomas Röhler feiert seinen Titel mit einem Sprung in den Wassergraben.

Foto: Sascha Fromm / TA

Eine mindestens genauso schwierig zu beantwortende Frage wie die nach dem deutschen Meister bei den Speerwerfern (Sonntag ab 17.20 Uhr). War es im vergangenen Jahr noch das Trio aus Weltmeister Johannes Vetter, Olympiasieger Thomas Röhler und DM-Titelverteidiger Andreas Hofmann, das sich um die Medaillen stritt, ist daraus mittlerweile ein Quintett geworden. Mit Bernhard Seifert und Julian Weber haben sich zwei weitere Speerwurf-Asse in die Sphären um 85 Meter vorgearbeitet.

Speerwurf-Konkurrenz wird zum Kampf der Giganten

„Das ist eine ganz spannende Situation. Keiner von uns wäre da, wo wir jetzt stehen, ohne die anderen“, sagt Europameister Röhler. „Andererseits könnte man es natürlich aktuell leichter haben. Aber wir sind alle Verfechter davon, dass Konkurrenz das Geschäft belebt.“ Belebt wird besonders der Kampf um die WM-Tickets. Weil Weltmeister Vetter dank einer Wildcard in Doha sicher dabei ist, hat der DLV noch drei weitere Startplätze zu vergeben – ein Speerwerfer aber wird leer ausgehen.

Ein Schicksal, das auch die eine oder andere Sprinterin ereilen könnte. Das Feld, das am Sonnabend (19.45 Uhr) um den nationalen Titel über 100 Meter sprintet, ist hochkarätig besetzt – und behält eine Überraschung bereit. Malaika Mihambo, sonst eher für weite Sprünge in die Sandgrube bekannt, hat gezeigt, dass eine Weitsprung-Europameisterin auch schnelle Beine haben kann. „Sie kann aktuell bei regulären Bedingungen 11,15 Sekunden laufen, damit ist sie für uns ganz klar eine Option für die 100 Meter bei der WM“, sagt Sprint-Bundestrainer Ronald Stein.

Zwei Berliner peilen den Meistertitel an

Eine Option für die WM und starke Konkurrenz für Gina Lückenkemper. Die EM-Zweite hofft bei ihren ersten Meisterschaften im Trikot des SCC Berlin auf die Titelverteidigung vor ihrem „Lieblingspublikum“. Beim Heimspiel als Sieger aus dem Olympiastadion zu marschieren, könnte auch Johannes Motschmann (3000 Meter Hindernis/LG Nord) und Stephan Hartmann (Weitsprung/LG Nord) passieren. Die beiden Berliner führen die DLV-Bestenliste in ihren Disziplinen an und gelten als große Favoriten auf den Titel. Sie könnten neue Bilder schaffen. Bilder, die bei diesen ersten Finals im Berliner Olympiastadion in Erinnerung bleiben werden.

