Dortmund hofft auf Leitwolf Hummels

Rückkehrer Mats Hummels (Mitte) will in Dortmund wieder vorangehen.

Bad Ragaz. Der Empfang bei seiner Rückkehr in den Dortmunder Fußball-Tempel ist für Mats Hummels nicht vorhersehbar. Als vor drei Jahren sein Wechsel zum großen Rivalen nach München bekannt wurde, entwickelten sich die Heimspiele für den Weltmeister von 2014 teils zu einem Spießrutenlauf.

Doch die Mehrzahl des BVB-Anhangs dürfte froh sein, dass der Leitwolf zurückgekehrt ist. Und Hummels geht vor dem Supercup am Sonnabend (20.30 Uhr, ZDF und DAZN) gegen seinen Ex-Klub in die Offensive.

Geduldig schrieb er in den vergangenen Tagen im Trainingslager in Bad Ragaz Autogramme und posierte immer wieder für Selfies mit den zahlreichen Fans. Einen Anhänger hat der 30-Jährige besonders glücklich gemacht. Nachdem einem 13 Jahre alten BVB-Fan bei einem Flug von München nach Dortmund an der Sicherheitskontrolle ein Fußball abgenommen wurde, besorgte sich Hummels seine Adresse und stand 45 Minuten nach der Landung vor dessen Haustür und überreichte ihm vier BVB-Bälle.

Kehl glaubt nicht an Pfiffe gegen Hummels

„Aus dem Ball hätte die Luft rausgelassen werden müssen, weil aufgepumpte Bälle nicht im Flieger erlaubt sind. Der Junge fing an zu weinen, dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen“, sagte Hummels der „Bild“.

Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl rechnet nicht mit Unmutsbekundungen gegenüber dem Rückkehrer. „Ich gehe fest davon aus, dass Mats nicht mit Pfiffen begleitet wird. Man spürt, dass sich 90 Prozent aller Fans über den Wechsel freuen. Den einen oder anderen wird Mats mit seiner Leistung überzeugen“, sagte Kehl und bezeichnete Hummels „als Baustein, der uns in der letzten Saison gefehlt hat“.

Gerade von der großen Erfahrung des Ex-Nationalspielers wollen die Dortmunder profitieren. Von Hummels, der für einen Sockelbetrag von 31 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister ins Revier zurückgekehrt ist, verspricht man sich „in erster Linie sportliche Qualität, aber auch Führungsqualität“, wie Sportdirektor Michael Zorc betonte.

Hummels meidet Kameras und Mikrofone

Hummels will in Dortmund an die erfolgreiche Zeit unter Jürgen Klopp mit den Meisterschaften 2011 und 2012 anknüpfen. Er soll der in der vergangenen Saison teils wackligen Abwehr mehr Stabilität verleihen und für die jungen Spieler ein Orientierungspunkt sein.

Der nicht gerade für seine Schweigsamkeit bekannte, meinungsstarke Innenverteidiger konzentriert sich daher völlig auf seine Aufgabe. In der Schweiz meidet er Kameras und Mikrofone. „Er ist derzeit total auf den Sport fokussiert“, sagte Kehl.

Sein Ehrgeiz ist dabei spürbar. Beim Testspiel in St. Gallen (4:1) ärgerte sich Hummels lautstark über jeden Fehlpass. Die Trainingseinheiten vor dem beeindruckenden Bergpanorama absolviert er hochkonzentriert. „Er bringt uns viel Qualität, nicht nur sportlich. Ich denke, er gibt unserem Spiel auch etwas, was in der vergangenen Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat“, sagte Marco Reus.

In München wird Hummels schon vermisst

Kein Wunder also, dass er bei seinen ehemaligen Mitspielern in München schon vermisst wird. „Mats ist ein wunderbarer Fußballer, der bereits jetzt auf eine große Karriere zurückblicken kann. Er war unglaublich. Wir werden ihn definitiv sehr vermissen, weil er nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit ist“, sagte Thiago bei „Spox“.

Für Thomas Müller hat der Wechsel von Hummels „Würze“. Wer am Ende glücklich sei und gefeiert werde, werde „von den Ergebnissen und dem Saisonverlauf abhängen“. Geht es nach dem BVB, soll im Mai die imposante Meisterserie der Bayern durchbrochen sein und am Borsigplatz die große Party steigen. Über mögliche Pfiffe müsste Hummels sich dann keine Gedanken mehr machen.