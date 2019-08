Marathon-Wochen für die deutschen Top-Schwimmer

Berlin.. Erholung wäre gerade genau das Richtige für die besten deutschen Schwimmer, doch dafür fehlt ihnen die Zeit. Erst ein Trainingslager in Japan, dann die Weltmeisterschaften in Südkorea, sie waren lange unterwegs, der Höhepunkt der Saison liegt hinter ihnen. Aber die deutschen Meisterschaften in Berlin als Teil der Finals 2019 liegen eben genau vor den Athleten. „Für die meisten bedeutet das, einen Tag zu Hause zu haben. Es ist eine Herausforderung, sich hier noch einmal leistungsstark zu präsentieren“, sagte Thomas Kurschilgen, der Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), zu Beginn der Wettkämpfe am Donnerstag.

Zu den ersten, die in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark an der Landsberger Allee ins Becken sprangen, gehörte Sarah Köhler (25), die Vize-Weltmeisterin über 1500 Meter Freistil und Gold-Gewinnerin mit der Freiwasser-Staffel. „Ich möchte hier noch mal ein paar gute Rennen machen, gerade über die kürzeren Strecken gucken, was ich jetzt noch rausholen kann“, so die Magdeburgerin. Zunächst war aber der lange Kanten dran. In 16:03,35 Minuten, fast 15 Sekunden langsamer als bei der WM, siegte sie souverän über die 1500 Meter, während nebenan im Velodrom die Bahnradsportler bereits die nächsten Titelträger suchten, nachdem dort schon am Mittwoch die ersten Medaillen vergeben worden waren.

Doppel-Weltmeister Wellbrock mit großem Programm

Auch ihr Freund Florian Wellbrock (21), der bei der WM gerade mit den Titeln über zehn Kilometer im Freiwasser und 1500 Meter Freistil im Becken für ein Novum sorgte, hat in Berlin einen vollen Terminkalender. Er tritt über 200, 400, 800 sowie 1500 Freistil an. „Über 400 bis 1500 möchte ich gewinnen“, sagte der Magdeburger.

Zusammen mit den beiden aktuellen Stars sind 28 Athleten in Berlin dabei, die gerade noch in Südkorea um WM-Ehren schwammen. Lediglich Philip Heintz (Mannheim) musste wegen einer Verletzung passen. „Es freut uns, dass wir hier eine erfolgreiche Nationalmannschaft präsentieren können“, so Kurschilgen, dessen Team mit dreimal Gold und insgesamt acht Medaillen so gut war wie seit 2013 nicht mehr bei einer WM. Das wird offenbar auch vom Berliner Publikum honoriert, die Wettbewerbe am Sonnabend und Sonntag sind nahezu ausverkauft.

Alles zu den Finals 2019 lesen Sie hier