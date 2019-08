Ärger um Preisgelder: „Selbst Kameramänner verdienen mehr“

Sechs Deutsche kämpfen beim Fifa eWorld Cup in London um den Weltmeistertitel. Allerdings drückt das geringe Preisgeld die Stimmung.

London/Köln.. Der 16-jährige Kyle Giersdorf zockte sich gerade bei der Fortnite-WM zum Multimillionär, auch die Dota-2-Profis müssen sich beim Turnier The International mit einem Preisgeld von mehr als 31 Millionen Dollar keine finanziellen Sorgen machen.

Und die weltbesten FIFA-19-Spieler? Die Fußballer unter den Gamern echauffieren sich wenige Tage vor dem eWorld Cup in London (2. bis 4. August) über das im Vergleich mickrige Preisgeld.

Insgesamt ist die WM in der englischen Hauptstadt mit 500.000 Dollar dotiert, das sind 100.000 Dollar mehr als im Vorjahr. Ein Rekord. Allerdings erhalten die Profis auf den Plätzen 17 bis 32 nur 750 Dollar (672 Euro). Zum Vergleich: Die Top Vier bei der Fortnite-WM wurden allesamt Millionäre, alle Spieler in den Top 100 bekamen mindestens 50.000 Dollar.

Zusammenstellung des Teams kostet viel Geld

„Selbst die Kameramänner verdienen für vier Tage Arbeit mehr Geld als die Hälfte der Spieler“, schrieb der neuseeländische Profi Harry „HoneyBadger“ Blackmore bei Twitter.

Auch Tim „Tim Latka“ Schwartmann von Schalke 04, der die WM-Qualifikation knapp verpasst hatte, pflichtete ihm bei: „Es ist traurig und enttäuschend.“ Jeder auf diesem Level müsse jährlich „mehrere Tausend Euro“ ausgeben, um ein wettkampffähiges Team zu haben.

Denn im Modus „Ultimate Team“ stellt sich jeder Spieler seine Mannschaft in einer Art digitalem Sammelkartenspiel individuell zusammen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, braucht es Top-Spieler wie Cristiano Ronaldo - und die müssen die Profis in kostenpflichtigen Packs nach dem Zufallsprinzip ziehen.

„Dass Jugendliche so große Summen gewinnen, „ist einfach so krank“

Der deutsche Nationalspieler Mohammed „MoAuba“ Harkous von Werder Bremen erklärt den Unterschied von Fifa zu anderen eSport-Titeln: „Fortnite hat Millionen Zuschauer, ist viel leichter zu vermarkten.“ Aber: Dass Jugendliche so große Summen gewinnen, „ist einfach so krank“. Sein Teamkollege Michael „Megabit“ Bittner, wie Harkous bei der WM dabei, sieht die Diskussion etwas gelassener.

„Ich finde nicht, dass es zu wenig Preisgeld ist. Es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung“, sagte der deutsche Meister: „Das Problem der Community liegt eher darin, wie die Umverteilung der 500.000 Dollar ist.“ Für die Spieler, die in der Gruppenphase ausscheiden, hätte „eine etwas höhere Summe“ herausspringen können, so Bittner.

Deutsche stellen das größte Aufgebot

Er selbst peilt den ersten Weltmeistertitel für Deutschland an. „Ich bin zu allem in der Lage, wenn alles stimmt“, sagte der 20-Jährige, „es ist Qualität vorhanden, und das werden wir auch zeigen.“

Deutschland stellt mit sechs Teilnehmern das größte Aufgebot in London, auch „MoAuba“, Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen vom VfL Wolfsburg und Niklas „NRaseck“ Raseck (Rogue) ist eine Überraschung zuzutrauen.

Topfavorit ist ohne Zweifel der 17 Jahre alte Lokalmatador Donovan „Tekkz“ Hunt. Der Weltranglistenerste auf der Xbox gewann in dieser Saison bereits drei FUT Champions Cups.

Der Sieger erhält 250.000 Dollar

Sein größter Rivale ist Titelverteidiger Mosaad „Msdossary“ Aldossary aus Saudi Arabien. Ein Traumfinale wird es aber nicht geben, da beide auf der Xbox antreten.

Auf der PS4 darf sich der Argentinier Nicolas „nicolas99fc“ Villalba vom FC Basel die größten Hoffnungen auf eine Teilnahme im konsolenübergreifenden Endspiel am Sonntag machen.

Auf den Sieger wartet ein Preisgeld von 250.000 Dollar, der Vizeweltmeister erhält 100.000 Dollar. Stolze Summen, wenn auch weit von Fortnite-Verhältnissen entfernt.