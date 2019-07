Tennis Borussia und der Krimi am Mommsenstadion

Berlin.. Eine gekaperte Geschäftsstelle mit ausgetauschten Schlössern, stiernackige Schlägertypen und Blaulicht, dazu ein abgesetzter Vorstandsvorsitzender, der von einem „Putschversuch“ spricht und jede Menge Fragezeichen – die Vorgänge beim früheren Fußball-Bundesligisten Tennis Borussia lesen sich wie ein Krimi. Fest steht: Am Dienstagabend wurde die Welt des Berliner Traditionsklubs kräftig durchgerüttelt. Und offenbar auch neu geordnet.

In einer als offiziell deklarierten Mitteilung wurde zunächst verkündet, dass der in der Fan-Szene verhasste Vorstandsvorsitzende Jens Redlich von seinem Amt zurückgetreten sei. Stattdessen seien die Vorstandsposten mit dem Langzeit-Mitglied Günter Brombosch und Ex-Geschäftsstellenleiter Steffen Friede neu besetzt worden.

Redlich widerspricht aus dem USA-Urlaub

Später meldete sich Redlich via Facebook aus seinem USA-Urlaub. Alles Lüge, es handele es sich um einen „Putschversuch“.

Tatsächlich war die Formulierung der Bekanntmachung so gewählt, dass sich massive Zweifel an einem geordneten Rückzug Redlichs aufdrängten. Ein Verdacht, den eine Stellungnahme auf TeBes Internetseite am späten Dienstag bestätigte.

Dort warfen „die Mehrheit des Aufsichtsrats, der komplette Vorstand und der Ältestenrat“ den beiden Aufsichtsratsmitgliedern Christian Gäbler (SPD, Chef der Senatskanzlei) und Franziska Hoffmann vor, Redlich „im Handstreich und ohne jede Rücksprache“ absetzen zu wollen.

Auf der Geschäftsstelle sind bereits die Schlösser getauscht

Um der Verwirrung die passende Prise Skurrilität zu verleihen, wurde auch dies publik: Schon am Dienstagmittag sei der Redlich-Vertraute und Ex-Vorstand Andreas Voigt auf der Geschäftsstelle aufgeschlagen, begleitet von fünf Personen, die optisch wohl eher dem Türsteher-Milieu zuzuordnen waren.

Laut Augenzeugen hätten sie diverse Kisten aus den Räumen am Mommsenstadion getragen – trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen. Als die alarmierte Polizei eintraf, waren Voigt und Begleiter schon vom Hof. Wie ein Polizeisprecher der Morgenpost bestätigte, wurden Anzeigen wegen Unterschlagung und Veruntreuung aufgenommen. Zudem seien die Schlösser der Geschäftsstelle ausgetauscht worden.

Amtsgericht erachtet Rücktritt für wirksam

Was dieser Vorgang für die Zukunft von Voigt und Redlich bedeutet, wird sich erst noch zeigen müssen. Glaubt man Tobias Schulze aus der Fan-Szene, der den neuen Vorstand bei der Medienarbeit unterstützt, ist der Vorstandsvorsitzende Redlich so oder so Geschichte.

Der 38-Jährige habe bereits „vor mehreren Monaten schriftlich seinen Rücktritt erklärt“, sagte er. Die Erklärung sei von Anwälten, Notar und Amtsgericht als wirksam erachtet. Tatsächlich taucht Redlich im Eintrag des Vereinsregisters, aktualisiert am 24. Juli, nicht mehr als Vorstandsvorsitzender auf. Stattdessen sind Brombosch und Friede vermerkt.

Wie sich das alles erklären lässt? Womöglich mit (vereins-)rechtlichen Winkelzügen. Wie aus dem Klub-Umfeld zu vernehmen ist, habe Redlich Ende 2018 nach einem Disput mit dem Aufsichtsrat entnervt seinen Rücktritt eingereicht, zog diesen aber kurz darauf zurück.

Klub-Boss pumpte 2,5 Millionen Euro in den Verein

Über erstgenanntes Schreiben scheint er nun jedoch zu stolpern, jedenfalls wirkte er bei seinen jüngsten Statements in sozialen Medien erstaunlichen moderat: Er müsse sich erstmal einen Überblick verschaffen, werde aber keinesfalls Geld von TeBe zurückfordern.

Redlich, Geschäftsführer einer Fitness-Kette (die Hauptsponsor des Vereins ist) und seit März 2017 Vorstandsvorsitzender von TeBe, hat insgesamt rund 2,5 Millionen Euro in den Klub gepumpt. Wirtschaftlich und sportlich steht der Verein dadurch so solide da wie lange nicht.

Tasmania-Fans solidarisieren sich mit TeBe-Anhang

Die linksalternative Fan-Szene steht mit dem starken Mann jedoch auf Kriegsfuß. Ihr Vorwurf: Redlich führe TeBe autokratisch. Bei einer Mitgliederversammlung im Januar hatte er sich etwa Stimmen durch etliche „Neumitglieder“ verschafft.

Wie es in der Posse nun weitergeht? Vermutlich vor Gericht. Sportlich startet TeBe am Sonntag (14 Uhr) beim SV Tasmania in die Oberliga-Saison. Dessen Fan-Szene hat sich bereits mit den TeBe-Anhängern solidarisiert. Zum Empfang soll es am Werner-Seelenbinder-Sportpark Eis in den Tennis-Borussia-Farben geben: Lila und Weiß.