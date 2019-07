Startschuss für Mini-Olympia in Berlin

Berlin.. Die ersten Entscheidungen fallen schon am Mittwoch, die Bahnradsportler vergeben bereits die ersten deutschen Meistertitel. Bis zum Sonntagabend wird Berlin eine ganze Flut an Siegerehrungen erleben, denn am Sonnabend und Sonntag finden die Finals 2019 in der Hauptstadt statt.

„Wir fiebern dem Wochenende entgegen. Berlin freut sich. Wir werden Bilder von Berlin sehen, die wir so noch nie gesehen haben“, sagte Innensenator Andreas Geisel bei der Pressekonferenz zum Auftakt des Mega-Sport-Wochenendes.

Über 3300 Athleten kommen nach Berlin, 202 Entscheidungen stehen auf dem Programm. Das fühlt sich wie ein Mini-Olympia an, Sport an allen Ecken der Stadt. Erstmals suchen zehn Sportarten parallel ihre neuen Titelträger, verteilt über ganz Berlin.

Kanu-Entscheidungen an der Oberbaumbrücke

Besonders freue sich Geisel auf die Bilder vom Kanu an der Oberbaumbrücke. Auch Turner, Boxer, Bogenschützen, Schwimmer, Moderne Fünfkämpfer, Triathleten, Trail-Fahrer und Leichtathleten sind in den nächsten Tagen im Einsatz.

Mit über 2,5 Millionen Euro beteiligt sich das Land Berlin an der Organisation der Veranstaltung. Geisel: „Wir sind dankbar für das neue Format.“ Initiiert wurde es maßgeblich von ARD/ZDF, an beiden Tagen werden fast 20 Stunden live und zudem nahezu alle Entscheidungen in Livestreams übertragen.

„Für die Verbände ist es ein Großereignis. Die Vielfalt des Sports wird in großen Teilen abgebildet“, sagte Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD. Das Interesse der Sender, in den Sommersportarten ähnlich wie bei den Wintersportarten an einem Wochenende viele verschiedene Wettkämpfe zu bündeln und zu übertragen, war die Triebfeder für die Finals, die seit mehreren Jahren geplant werden. Profitieren von der großen medialen Aufmerksamkeit sollen auch die kleinen Sportarten, die sonst nur alle vier Jahre bei Olympischen Spielen in den Fokus rücken.