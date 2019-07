Mercedes erlebt in Hockenheim ein Wochenende zum Vergessen

Hockenheim.. Die Filmcrew von Netflix, die für die Dramaserie „Drive to survive“ zum ersten Mal zu Gast bei Mercedes war, hatte sich das richtige Wochenende ausgesucht – zumindest aus dramaturgischen Gründen. Wann kann man die Siegerpfeile schon mal so auf dem falschen Fuß erwischen wie beim Hockenheim-Spiel? „Wir haben ihnen mehr Geschichten geliefert als sonst“, sagte Mercedes-Teamchef Christian „Toto“ Wolff, der dabei das Gesicht verzog und in der Tonlage Moll sprach.

Die Hymne seiner Heimat, die zu Ehren von Red Bull Racing im Motodrom erklang, muss dem Österreicher da noch im Ohr geklungen haben, schließlich sind er und sein Landsmann Helmut Marko (Motorsport-Chef von Red Bull) nicht zwingend die besten Freunde. Aber Wolff ist einer, der selten auf andere guckt, das gilt auch in der Niederlage: „Es war ein schrecklicher Tag für uns.“

Selbstkritische Töne gehören zum System, Selbstzweifel indes nicht. Dass Sieger Verstappen Punkte gut machte auf den völlig indisponierten Lewis Hamilton? Dass auch Sebastian Vettel im Regen-Chaos nach seiner furiosen Fahrt von hinten nach vorn Boden gewann? Verkraftbar.

Mercedes verzockt sich beim Reifenwechsel

28 Runden lang hatte Hamilton mit dem historisch bemalten Silberpfeil alles kontrolliert, so wie bei allen neun Regenrennen zuvor. Dann kam ein falscher Wechsel auf Trockenreifen im Nassen, „und es war wie ein Dominospiel“, klagt der Brite. Elfter im Ziel, später durch die Zeitstrafen für Alfa noch ein Upgrade auf Rang neun und zu zwei Ehrenpünktchen. Trotzdem: ein Wochenende zum Vergessen.

Die Feiern zu 125 Jahre Motorsport, der 200. Formel-1-Einsatz eines Mercedes-Werksteams, der Werbekostenzuschuss von angeblich fünf Millionen Euro für Hockenheim – gut angelegt, weil so viele Fahrer in die Stuttgarter Werbebanden crashten, leider allerdings auch die beiden eigenen Werkspiloten.

Noch etwas blasser als Wolff, der wie alle im Rennstall in historisch anmutender Teamkleidung steckte, war der neue Daimler-Chef Ola Källenius. Erst die Gewinnwarnung für die Börse und jetzt gleich noch eine in der Königsklasse hinterher – der Schwede mit Faible für den Motorsport saß geknickt mit am Pult in der Boxengarage.

Verstappen und Red Bull stark im Aufwind

Abgesehen davon, dass das Halbzeit-Rennen der Formel 1 nicht mit normalen Maßstäben zu messen war, und dass die Mercedes-Strategen in der Reifen-Lotterie ein paar Nieten gezogen haben, bleibt natürlich die für die Formel 1 an sich gute Botschaft, dass der Branchenführer zu schlagen ist, dass weder der erkältete Champion Hamilton noch die Siegerpfeil-Mannschaft unschlagbar sind. Red Bull ist nach Verstappens zweitem Sieg innerhalb von drei Rennen als Verfolger mindestens so gefährlich wie Ferrari. Das und die neue Qualität der Zweikämpfe auf der Piste versprechen einen interessanteren Herbst als erwartet.

Der Tiefschlag für Mercedes war mehr oder weniger selbst verursacht. Schon vor dem Wochenende hatte der Realo Wolff über schlechtes Karma geunkt: „Eigentlich kann nur alles gegen uns laufen, obwohl wir es natürlich gerade hier besonders gut machen wollen.“ Die großen Statistiken interessierten den Manager weniger: „Es sind nur Zahlen, dazu welche aus der Vergangenheit.“ Die Nullnummer im Rennen, die erste nach dem Doppelausfall in Österreich in der letzten Saison und nach dem berühmten Hamilton-Rosberg-Crash von Barcelona 2016 (jeweils gewann übrigens Verstappen), soll heute schon bewältigt sein, denn am Wochenende steht in Ungarn gleich der nächste Grand Prix an.

Ex-Kollege Rosberg stichelt gegen Hamilton

Szenen wie der einminütige Chaos-Stopp von Hamilton, als erst der Tausch der Fahrzeugnase ewig dauerte und dann der richtige Satz Reifen nicht vollständig da war, kannte man als unfreiwilligen Slapstick zuletzt eher von Ferrari, Disziplin und Überlegtheit sind generell der Grund für die silberne Erfolgsära. Von einem Reporter gefragt, wie peinlich das sei, entgegnete Wolff gefestigt: „Das ist nicht peinlich. Das ist Racing.“

Natürlich wird das De-Briefing und die Manöverkritik des ins Wasser gefallenen Rennens härter ausfallen als sonst, spätestens, wenn die Verantwortlichen die RTL-Aufzeichnung gesehen haben, in der der Einfach-Weltmeister Nico Rosberg gar nicht genug davon bekommen kann, auf die „katastrophalen Fehler“ hinzuweisen und unbedingt Hamiltons Dreher, der ihn aus den Punkten auf Platz elf geworfen hat, sehen will. Moderator Florian König verspricht, ihm die Szene auf dem Mobiltelefon zu zeigen.

Rosberg hatte auch Hamiltons Sommergrippe angezweifelt, wobei dem Briten die Schwäche schon nach seiner überraschenden Pole-Position anzusehen war. Wolff sagte, dass viele andere in dieser Situation überhaupt nicht angetreten wären. „Es sind nicht die Halsschmerzen, sondern es ist eher der mentale Schmerz, der mich quält“, bilanzierte Hamilton.

Bottas schwächt seine Chancen doppelt

„Wir werden die Köpfe zusammenstecken und von dem, was falsch gelaufen ist, lernen“, ordnete Wolff an, „es waren schon immer solche Tage, die uns stärker gemacht haben. Wir werden es rational betrachten, jede einzelne Aktion aufschreiben. Wir siegen nicht nur gemeinsam, wir leiden auch zusammen.“

Ansonsten aber heiße es „zurück zum Normalbetrieb“. Auch für Valtteri Bottas, der statt auf dem Podium in den Reifenstapeln landete, und damit seine WM-Chance, aber auch die auf eine Vertragsverlängerung im August geschwächt hat. Man solle nicht vergessen, in welcher Position man sich immer noch befinde, mit neun Siegen in elf Rennen, mahnte Wolff, aber er spricht von einem „bitteren Moment“. Und dann sagte er etwas über Bottas’ Situation, was eigentlich ganz allgemein gilt: „Du darfst den Schmerz spüren. Aber Du musst zurückkommen.“ Vorbild Vettel – von ganz hinten wieder nach vorn.