Drei Berliner fahren eine überzeugende Tour

Paris.. Elf deutsche Radprofis waren bei der 106. Tour de France dabei. Emanuel Buchmann überragte mit einem herausragenden Ergebnis in der Gesamtwertung, aber auch Debütant Lennard Kämna überzeugte, drei Fahrer mussten hingegen vorzeitig nach Hause. Ein Überblick:

Emanuel Buchmann (26/Bora-hansgrohe/Ravensburg): Mit einem Wort: grandios. Dass Buchmann der beste deutsche Kletterer ist, war bekannt. Dass Buchmann aber über drei Wochen auf einem so konstant hohen Niveau fahren kann und als Gesamtvierter nach Paris fuhr, überraschte. Nur drei Deutsche waren jemals besser.

Marcus Burghardt (36/Bora-hansgrohe/Zschopau): Der Routinier leistete unschätzbar wertvolle Dienste für Emanuel Buchmann und den Slowaken Peter Sagan. Mit seiner Erfahrung war er der ruhende Pol bei Bora-hansgrohe und hatte immer ein Auge für die richtige Position bei Wind und technisch schwierigen Passagen.

Maximilian Schachmann (25/Bora-hansgrohe/Berlin): Als der deutsche Meister immer besser wurde, musste er nach Hause. Ein schwerer Sturz beim Einzelzeitfahren in Pau beendete sein Tour-Debüt abrupt. Er deutete aber an, dass in den nächsten Jahren noch viel von ihm zu sehen sein wird.

Simon Geschke (33/CCC/Berlin): Der Mann mit dem Vollbart versuchte sein Glück immer wieder, doch ein Coup wie 2015 in den Alpen blieb ihm verwehrt. Der Berliner fuhr auf der Etappe nach Foix lange an der Spitze, doch wegen der durch Verletzungen gestörten Vorbereitung kam er nicht ganz an sein Top-Niveau heran.

Roger Kluge (33/Lotto-Soudal/Berlin): Der Bahnrad-Weltmeister erlebte die beste Tour seiner Laufbahn mit den umjubelten Sprint-Etappensiegen seines Teamkollegen Caleb Ewan. Der Australier vertraute Kluge beinahe blind, weil der Berliner ihn zuverlässig in die beste Position fuhr.

André Greipel (37/Arkea-Samsic/Rostock): War die neunte Tour de France auch seine letzte? Der Sprint-Routinier hat nicht mehr die Form vergangener Tage. Mit 37 Jahren neigt sich eine glanzvolle Karriere dem Ende zu.

Tony Martin (34/Jumbo-Visma/Cottbus): Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister war als Lokomotive des Feldes ein Gewinn für die niederländische Jumbo-Equipe. Elementar war sein Beitrag für den Sieg im Mannschaftszeitfahren. Die Disqualifikation nach einer Rangelei mit dem Briten Luke Rowe (Ineos) wurde kontrovers diskutiert.

Nils Politt (25/Katusha-Alpecin/Köln): Im Frühjahr starker Zweiter bei Paris-Roubaix und bei der Tour mit Abstand der auffälligste Fahrer seiner sonst schwachen Mannschaft. Der Kölner wurde während der Tour Vater einer Tochter, sein Team lüftete das Geheimnis während der Etappe nach Gap.

Rick Zabel (25/Katusha-Alpecin/Unna): Der Sohn der Sprinter-Legende Erik Zabel war kaum zu sehen und musste schließlich wegen eines grippalen Infekts aussteigen.

Nikias Arndt (27/Sunweb/Buchholz): Erledigte seinen Job als sogenannter „Road Captain“ tadellos. Arndt lenkte als verlängerter Arm der Sportlichen Leitung die Sunweb-Mannschaft durch das aufregendste Radsport-Ereignis.

Lennard Kämna (22/Sunweb/Wedel): Sein Tour-Debüt sorgte für Begeisterung. Wie Kämna in den Pyrenäen und Alpen nahezu auf Augenhöhe mit den besten Kletterern unterwegs war, nötigte großen Respekt ab. Der Norddeutsche ist und bleibt ein Versprechen für die Zukunft.