Nowitzki, Schröder und Wagner begeistern in Berlin

Berlin.. Es ist schon erstaunlich, was Eventmanager alles entdecken, wenn Weltkonzerne ihre Stars in Berlin präsentieren wollen. Im vergangenen Jahr bat der amerikanische Sportausrüster – ohne die drei Streifen – zur Audienz seiner Galionsfigur LeBron James in das ehemalige Funkhaus des DDR-Rundfunks in die Nalepastraße. An diesem Sonnabend trafen sich 100 Berliner Basketballkids und 500 geladene Zuschauer in einer ehemaligen DDR-Papierfabrik einige hundert Meter hinter dem Ostbahnhof.

Diesmal waren mit Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Berlins Moritz Wagner gleich drei Granden des deutschen Basketballs zu bestaunen. Das Setting: Ein Basketballfeld, zwei kleine Tribünen und drei Superstars fast zum Anfassen – für die, die im Wriezener Karree dabei waren, ein perfekter Ferientag.

Schröder: „Man muss sich auch Kritik anhören“

„Alle Träume sind verrückt, solange Du sie Dir nicht erfüllst“ war hipperweise auf Englisch auf den Jerseys zu lesen, in denen die 100 glücklichen Kids spielten und trainierten. Bei der Frage, wie sie sich ihren großen NBA-Traum erfüllt hätten, waren sich die drei Stars dann schnell einig. „Durch harte Arbeit“, sagte nicht nur Dennis Schröder (25), der in Braunschweig als Skatboarder anfangs nur ab und an auf den Freiplatz ging.

Dass Disziplin nötig ist, habe er erst lernen müssen, sagte der Spielmacher, zudem sei „ein gutes Umfeld nötig“ und man müsse sich nicht nur Lob, sondern auch Kritik anhören.

Nowitzki (41) erinnerte sich: „Als ich ernsthaft zu trainieren anfing, glaubte ich, dass ich nicht gut genug für die NBA bin“, erzählte der Würzburger, der seine Karriere nach 21 Jahren in der besten Liga der Welt beendet hat: „Danach habe ich jeden Sommer was Neues draufgepackt, um ein noch kompletterer Spieler zu werden.“

Wagner will sich in Washington etablieren

Momentan genieße er es sehr, viel Zeit mit seinen drei Kindern zu verbringen, aber Deutschlands bester Basketballer aller Zeiten ahnt bereits: „Wenn in ein paar Monaten die Saison beginnt, wird es sicherlich noch mal weh tun.“

Star zum Anfassen: Dirk Nowitzki.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Schmerzen werden dann auch die beiden anderen haben, allerdings mehr körperlicher Art, Stichwort Muskelkater. Moritz Wagner (22), der im Sommer von den Los Angeles Lakers zu den Washington Wizards wechselte, nimmt das gern in Kauf.

Sein erstes Jahr in der NBA war „ziemlich turbulent, hat aber trotzdem Spaß gemacht“. Bei seinem neuen Klub wolle er sich jetzt „neu beweisen“ und er hofft natürlich, dass er in Washington „mehr Spielzeit“ bekomme als bei den Lakers, wo er nach einer Verletzung zu Saisonbeginn erst spät seine Chance bekam.

Unterstützung für Bruder Franz

„Egal, ob beim Basketball oder bei sonst irgendetwas im Leben, du musst das, was du macht, mit Liebe tun“, gab Wagner dem Nachwuchs mit auf den Weg. Und genau das fordert er auch von seinem Bruder Franz, der an diesem 27. August 18 Jahre alt wurde und genau wie er vier Jahre zuvor Alba verließ, um in den USA für die University of Michigan zu spielen.

„Wenn er Bock drauf hat, muss er es machen“ sagte der ältere Wagner, „und ich freue mich, dass er die Herausforderung annimmt.“