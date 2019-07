Nur Ahlmanns Triple-Traum bleibt unerfüllt

Christian Ahlmann landet mit Take A Chance On Me Z beim Global Jumping am Sonnabend auf Rang drei.

Berlin.. Unter den Springreitern ist er der „Mister Berlin“: Christian Ahlmann gewann im vergangenen Jahr beim Global Jumping in der Hauptstadt das Championat der Deutschen Kreditbank, nachdem er dem Fünf-Sterne-Turnier im Premierenjahr 2017 sogar noch stärker seinen Stempel aufgedrückt hatte. Damals triumphierte er sowohl beim Grand Prix als auch beim Championat – den beiden Hauptprüfungen des Fünf-Sterne-Turniers unterm Funkturm.

Dass der 44-Jährige seither besonders gern nach Berlin kommt, versteht sich von selbst. Mehr noch: Ahlmann ist gewissermaßen zum Aushängeschild des Events geworden. Auch beim diesjährigen mit 300.000 Euro dotierten Global Champions Tour Grand Prix of Berlin gelang ihm wieder ein Top-Ergebnis: Auf Take A Chance On Me Z sprang er auf Platz drei.

Siegerin Waldman wollte eigentlich gar nicht antreten

„Es gibt Orte, an denen läuft es einfach“, sagte er. Besser waren am Sonnabend nur die Israelin Dani G. Waldman mit Lizziemary und Altmeister Ludger Beerbaum auf Cool Feeling. Beide blieben sowohl im ersten Umlauf als auch im Stechen fehlerfrei, wobei Waldman mit den markanten eingeflochtenen Federn im Haar am Ende die etwas schnellere Zeit vorweisen konnte. „Der Sieg ist eine große Überraschung, denn eigentlich wollte ich gar nicht antreten. Ich hatte keinerlei Erwartungen und bin deshalb einfach nur begeistert“, sagte die Siegerin.

Siegerin Dani G. Waldman aus Israel beeindruckte nicht nur mit ihrem Sieg. Auch die eingeflochtenen Federn im Haar waren ein Hingucker.

Foto: Grigory Sysoev / picture alliance/dpa

Einen deutschen Erfolg gab es im Sommergarten auf dem Messegeländes trotzdem: Schließlich hatte Beerbaum bereits zuvor den zweiten Umlauf der Global Champions League für sich entschieden. In der Mannschaftswertung triumphierte das Team der Hamburg Giants mit dem Franzosen Titouan Schumacher und Bart Bles aus den Niederlanden vor den Berlin Eagles mit Beerbaum und Christian Kukuk. Am Sonntag geht das Turnier mit zwei weiteren Fünf-Sterne-Prüfungen im Idee-Kaffee-Preis sowie im Championat der Deutschen Kreditbank zu Ende.

Erst kürzlich kehrt Ahlmann in die Nationalmannschaft zurück

Christian Ahlmann hat in der Global Champions League einen Vertrag mit dem Team der Scandinavian Vikings und belegte in dieser Prüfung Platz 17. Es ist nicht der einzige Mannschaftswettbewerb, den der Mann aus Marl in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr bestreitet. Nach drei Jahren Abwesenheit ist der Reiter in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrt und gilt als sicherer Starter für die Europameisterschaften Ende August in Rotterdam. Ahlmann hatte sich ebenso wie Daniel Deußer lange geweigert, die Athletenvereinbarung zu unterzeichnen, was allerdings eine Grundvoraussetzung ist, um für das Nationalteam anzutreten.

Beide waren nicht einverstanden mit einigen Details, das Rechte und Pflichten der Reiter regelt. Erst Anfang des Monats kam es mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zu einer Einigung. „Wir haben eine gemeinsame Basis gefunden, auf der wir aufbauen können. Es hat in letzter Zeit viele Gespräche gegeben. Einige Dinge wurden schon verändert, aber in meinen Augen immer noch nicht genug“, sagte Ahlmann.

Vier Monate Sperre wegen des Fehlers eines Funktionärs

Der Streit geht zurück auf das Jahr 2008, als bei den Olympischen Spielen bei einem von Ahlmanns Pferden die Substanz Capsaicin nachgewiesen wurde. Vom Weltverband FEI wurde er daraufhin für vier Monate gesperrt, doch der eigene Verband legte dagegen Einspruch ein und setzte eine achtmonatige Sperre durch, weil er darin einen Verstoß gegen die Dopingregeln sah und nicht, wie vom FEI geahndet, einen Verstoß gegen die Medikations-Vorschriften.

Mittlerweile hat FN-Präsident Breido Graf Rantzau zugegeben, damals einen Fehler gemacht zu haben. „Das rechne ich ihm hoch an“, sagte Ahlmann. „Ehrlich gesagt hatte ich schon gar nicht mehr damit gerechnet.“

Trennung zwischen Doping und Medikation ist unscharf

Die Reiter beklagten außerdem, dass sie im Falle eines solchen Dopingvorwurfs keine Chance hätten, vor ein ordentliches Gericht zu ziehen. Zudem kritisierten sie, dass bei Nachlässigkeiten beim Führen des Behandlungsbuchs für jedes Pferd sofort Geldstrafen drohten. „Als Athlet wird mir kein Vertrauen entgegengebracht. Aber ich muss allen vertrauen: dem Tierarzt, dem Chiropraktiker. Wenn einer von ihnen einen Fehler macht, stehe ich dafür gerade“, sagte Ahlmann. Viel zu oft würden Medikation und tatsächliches Doping in einen Topf geworfen. „Und ist ein solches Gerücht erst einmal in der Welt, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das sind negative Schlagzeilen, die unseren Sport kaputtmachen.“

Für 2019 hat der Verband die Strafen vorerst ausgesetzt. Christian Ahlmann will jedoch eine grundsätzliche Lösung und hat sich bereit erklärt, an der Arbeitsgruppe mitzuwirken, die im Herbst die Athletenvereinbarung überarbeiten soll. Ein Engagement, das an den legendären Satz eines anderen großen Berlin-Freundes erinnert: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du selbst für dein Land tun kannst – geprägt vom früheren US-Präsidenten John F. Kennedy.