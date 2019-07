Testspiel Überlegene deutsche Hockey-Damen verpassen Sieg in Belgien

Antwerpen. Deutschlands Hockey-Damen haben in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Belgien einen Sieg verpasst. Trotz deutlicher Überlegenheit musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in Antwerpen mit einem 0:0 gegen EM-Gastgeber Belgien begnügen.

"Wir waren klar im Vorteil, haben viel ausprobiert, waren aber nach dem harten Training der vergangenen Tage auch ziemlich platt", sagte Spielführerin Janne-Müller Wieland aus Hamburg. Am Montag (12.00 Uhr) stehen sich beide Teams an gleicher Stelle erneut gegenüber. In Antwerpen findet vom 14. bis 25. August auch das EM-Turnier statt.