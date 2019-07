Herren-Bundestrainer Kermas nominiert Kader für Hockey-EM

Hamburg/Krefeld. Herren-Bundestrainer Stefan Kermas hat am Samstag seinen 18er-Kader für die Hockey-Europameisterschaft in Antwerpen nominiert.

Das Team besteht aus acht EM-Debütanten und zehn Spielern, die 2017 in Amsterdam EM-Platz vier belegt hatten. In Florian Fuchs, Martin Häner, Mats Grambusch, Marco Miltkau und Martin Zwicker waren fünf Akteure schon beim bisher letzten deutschen EM-Titelgewinn 2013 in Boom/Belgien mit dabei.

"Die Nominierung ist Ergebnis der rückblickenden Pro-League-Leistung und der aktuellen Potenzial-Entwicklung jedes Einzelnen", erläuterte Kermas. "So haben wir uns für diese Mannschaft entschieden, von der wir glauben, dass sie die aktuell stärkste ist, die wir haben."

Mit dem EM-Kader bestreitet er am Sonntag (11.30 Uhr) in Krefeld ein weiteres Test-Länderspiel. Zuvor hatte es dort gegen Malaysia (2:4) und die Niederlande (3:2) einen Sieg und eine Niederlage gegeben.

Bei der Europameisterschaft vom 17. bis 25. August in Belgien trifft das DHB-Team in der Vorrunde auf Schottland, die Niederlande und Irland. Der Gruppenerste und -zweite erreichen die Halbfinals, das Herren-Finale steigt am 24. August, einen Tag vor dem Damen-Endspiel.