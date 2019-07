Warum Truck Racing die wahre Königsklasse im Motorsport ist

Berlin.. Neulich ist Sven Walter zum ersten Mal selbst gefahren. Am Tag nach dem Rennen am Nürburgring kletterte er ins Führerhaus seines Renntrucks und absolvierte einige Runden auf der berühmten Rennstrecke in der Eifel. Erstmals spürte er die pure Kraft des Fahrzeugs am eigenen Leib und erlebte die enormen Fliehkräfte, wenn sich der Fünf-Tonner in die Kurve legt. „Das ist wirklich ein Megafeeling“, sagt der 40-Jährige. „Aber auf Dauer wäre das nichts für mich. Da lasse ich lieber fahren.“

Walter ist der Chef beim Berliner „Don’t Touch Racing“-Team, das in der Truck-Racing-Europameisterschaft an den Start geht. Die Formel 1 mag deutlich schneller sein, doch was die Leistung angeht, sind die Renntrucks die wahre Königsklasse des Motorsports.

134.000 Zuschauer am Nürburgring

In keiner anderen Serie stecken mehr Pferdestärken unter der Motorhaube – bis zu 1300 PS beträgt die Leistung der rasenden Lastkraftwagen, die dadurch mit bis zu 160 km/h unterwegs sind. „Das beeindruckt die Leute einfach“, sagt Sven Walter. Auf dem Nürburgring waren neulich an den beiden Renntagen zusammen 134.000 Zuschauer zugegen. Nach dem Abschied der Formel 1 ist das Truck Racing damit die zuschauerstärkste Veranstaltung auf der Rennstrecke, sogar noch vor der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM).

Teamchef Sven Walter entdeckte 2013 das Truck Racing für sich.

Foto: foto.text/Richard Kienberger / Richard Kienberger

Anfangs wurde Truck Racing noch mit serienmäßigen Straßenlastwagen betrieben. Die Fahrer kamen einfach mit ihren Sattelzügen an die Rennstrecke, kuppelten die Auflieger ab und bestritten die Wettbewerbe mit ihren Zugmaschinen. Später professionalisierte sich das Ganze, die Hersteller gründeten eigene Teams. In den Neunzigerjahren liefen die Rennen sogar im Fernsehen und selbst der Modellbaukatalog listete Renntrucks zum Nachbauen für das heimische Wohnzimmer.

Erst ein Blind Date führte zur großen Truck-Leidenschaft

Mittlerweile haben sich die Hersteller zurückgezogen. Stattdessen treten nun private Teams an, die zumeist in der Logistikbranche verwurzelt sind und somit auch beruflich mit Lkw zu tun haben. Auch Sven Walter führt hauptberuflich eine Spedition in Lichtenberg. Als ihn ein Kunde 2013 zum Truck Racing einlud, hielt er es zunächst für einen ganz normalen Geschäftstermin. Am Ende entpuppte es sich jedoch eher als ein Blind Date, bei dem der Berliner unverhofft seine neue Liebe fürs Leben kennenlernte.

Walter kam an die Rennstrecke und war sofort hin und weg. Als er ein Jahr später von einem anderen Geschäftspartner erneut eingeladen wurde und dabei einen noch besseren Blick hinter die Kulissen bekam, beschloss er, als Teamsponsor einzusteigen. Darüber hinaus packte er auch als Mechaniker mit an, was für ihn kein Neuland war, weil er früher selbst einmal eine Werkstatt führte. Nach zwei Jahren trennten sich die Wege jedoch. Sven Walter schloss sich daraufhin zwei anderen Teams an, wobei er bei einem lediglich als Sponsor tätig war, beim anderen aber als Teammanager.

Eine halbe Million Euro Einsatz für 100 Tage im Jahr

„In dieser Zeit kam die Idee auf, dass ein eigenes Team doch viel cooler wäre“, sagt er. Seit 2018 tritt er nun mit dem „Don’t Touch Racing“-Team an. Fahrer André Kursim, stammt zwar aus Fulda, doch ansonsten sei die Mannschaft „zu 80 Prozent in Berlin verankert“, erzählt Walter. Für die Namensgebung des Trucks war allerdings Kursim verantwortlich. Der 27-Jährige hielt es dabei wie Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und wählte für sein Gefährt einen Frauennamen: Maggie.

In dieser Saison nimmt Sven Walter weit über eine halbe Million Euro in die Hand, damit sein Team in der Europameisterschaft mithalten kann. „Entweder man macht es richtig oder lässt es gleich“, meint er. Rund 100 Tage im Jahr ist der Marzahner mittlerweile für Truck Racing unterwegs, meist im großen Gefolge mit bis zu vier großen Sattelschleppern, von denen einer bei den Rennen als mobiles Massagestudio dient. „Unser eigener Anspruch ist hoch“, sagt er.

Gleich in der ersten Saison erreichte das Team Platz acht unter 23 Startern, gewann sogar ein Rennen und fuhr vier Mal aufs Podium. In dieser Saison sollte es eigentlich sogar noch weiter nach vorn gehen, doch der Start fiel mit mehreren Unfällen und Reifenplatzern eher holprig aus.

Sieg in Ungarn, Platz zwei in Deutschland

Dennoch siegte das Team in Ungarn und fuhr auf dem Nürburgring zuletzt auf Rang zwei. In der Gesamtwertung sind die Berliner momentan erneut Achter. Das nächste Rennen steigt Ende August in Tschechien. Insgesamt gibt es acht Rennwochenenden in einer Saison, die in acht verschiedenen Ländern ausgetragen werden – dabei finden an jedem Wochenende gleich vier Wertungsläufe statt.

„Es kommt häufiger vor, dass sich die Trucks in den Kurven berühren“ sagt Sven Walter, das lasse sich bei einer Wagenbreite von 2,50 Meter auch kaum verhindern. „Meistens passiert aber nicht viel. Das gibt höchstens ein bisschen Kleinholz. Aber beim nächsten Rennen stehen die Trucks dann trotzdem wieder am Start.“ Eine echte Königsklasse lässt sich von so etwas nicht beeindrucken.