Bruynseels reitet in der Weltklasse trotz Handicap

Berlin.. Als sich vor zwei Jahren herauskristallisierte, dass Berlin mit dem Global Jumping wieder ein internationales Springreitturnier bekommt, träumten die Organisatoren anfangs noch von einer Veranstaltung direkt am Brandenburger Tor. Zwar ließen sich diese Pläne nicht verwirklichen. Dafür prangt im Sommergarten auf dem Messegelände nun ein riesiges Exemplar auf einer Fototapete, das die Blicke der Besucher auf sich zieht.

Belgier leidet an unheilbarer Augenkrankheit

Das Tor ist ein echter Hingucker. Es war allerdings nicht der Grund, weshalb Niels Bruynseels beim Preis der Familie Eduard Winter, dem Auftakt des Fünf-Sterne-Turniers unterm Funkturm, beim Galoppieren gelegentlich den Kopf etwas nach links drehte. Der Belgier leider vielmehr an einer unheilbaren Augenkrankheit, die sein Sichtfeld beim Reiten einschränkt.

„Einige Augennerven sind wie tot“, sagt er. In manchen Positionen sieht er nur die Hälfte dessen, was seine Konkurrenten wahrnehmen. Die etwas schräge Kopfstellung ist seine Art, damit umzugehen. Trotz der Behinderung gehört der 35-Jährige zu den besten Reitern der Welt. Im Klassement der Global Champions Tour steht er momentan auf Rang fünf, beim Event in Cannes siegte er sogar. Auch beim Grand-Slam-Springen Dutch Masters in Den Bosch (Niederlande) triumphierte er im Frühjahr.

Belgier musste zwei seiner stärksten Pferde abgeben

Dabei hatte Niels Bruynseels im vergangenen Jahr binnen weniger Monate gleich zwei seiner stärksten Pferde abgeben müssen. Doch er kennt es ja nicht anders. Sein Vater war lange Zeit als Pferdehändler tätig – auf dem Hof war es üblich, dass die besten Tiere als erstes verkauft wurden. Immer wieder musste sich Bruynseels an neue Pferde gewöhnen, was sich auf lange Sicht aber sogar als Vorteil herausstellte, weil er so lernte, sich an viele verschiedene Pferdearten anzupassen.

Höhepunkt am Sonnabend mit dem Großen Preis von Berlin

Auch mit seiner Krankheit hat er sich mittlerweile arrangiert. Als Jugendlicher war es noch schwierig: Wenn mehrere Hindernisse dicht aufeinander folgten, war er schnell überfordert. Heute glaubt er, dass er es nur wegen seiner Augen überhaupt so weit in seiner Karriere gebracht hat: „Ich hatte am Anfang so viele Fehler, dass ich härter gearbeitet habe als andere.“ In Berlin war Bruynseels am Freitag mit gleich zwei Pferden am Start, mit Kopernic van Orti erreichte er Platz acht. Sieger im Eröffnungsspringen wurde der Niederländer Maikel van der Vleuten auf Arera C. Am Sonnabend folgt mit dem Global Champions Tour Grand Prix of Berlin der Höhepunkt des dreitägigen Turniers.