Nairo Quintana auf dem Weg zum Sieg in in Valloire.

Tour de France Quintana greift in den Alpen noch einmal an

Valloire.. Zwischen den Bergriesen zogen die dunklen Wolken bedrohlich auf, doch Emanuel Buchmann war nach einer weiteren mit Bravour bestandenen Tour-de-France-Reifeprüfung bester Laune. „Es lief wieder ganz gut. Ich war wieder bei den Besten dabei“, sagte Buchmann, der bei den kolumbianischen Festspielen am Col du Galibier souverän mit der Favoritengruppe um Vorjahressieger Geraint Thomas und Gelb-Träger Julian Alaphilippe ins Ziel kam.

Einzig Egan Bernal konnte mit einer Attacke 32 Sekunden rausfahren und trug damit maßgeblich zu einem kolumbianischen Feiertag bei, den Sieger Nairo Quintana mit einer furiosen Solofahrt veredelte und dabei die Favoriten noch einmal unter Druck setzte.

Kämna wieder mit tollem Ergebnis

Aus deutscher Sicht machte die Berg- und Talfahrt durch die Alpen Lust auf die Zukunft, schließlich überzeugte neben dem Gesamtsechsten Buchmann auch Talent Lennard Kämna als Etappenvierter. „Ich bin superhappy damit. Der Galibier war der Hammer. Das ist das, worauf ich immer gehofft habe“, sagte der 22-Jährige, der aus einer Ausreißergruppe heraus furios fuhr und sich nur Quintana, Romain Bardet und Alexej Luzenko auf der 18. Etappe über 208 Kilometer nach Valloire geschlagen geben musste.

Im ersten und schwersten Teil der Alpen-Trilogie hatte das Team Ineos lange für ein gemäßigtes Tempo gesorgt und das Feld kontrolliert, bevor zunächst Bernal und später auch Vorjahreschampion Geraint Thomas antraten. Der Waliser wurde von den Verfolgern um Buchmann aber vor dem Galibier-Gipfel wieder gestellt.

Buchmann ist guter Dinge für die nächsten Tage

„Ich habe mich bis zur Attacke von Thomas richtig gut gefühlt. Bernal ist leider weggefahren, aber da kann man nichts machen“, sagte Buchmann, der auf der Zielgeraden in Valloire sogar noch den Schlusssprint gegen Alaphilippe und Steven Kruijswijk anzog. Auch in der dritten Woche scheint der 26 Jahre alte Ravensburger weiter über eine beeindruckende Stabilität und Konstanz zu verfügen..

Im Gelben Trikot bleibt Alaphilippe, der zwar im Schlussanstieg distanziert wurde, die Zeit in der Abfahrt aber problemlos wieder herausfuhr. In der Gesamtwertung fehlen Buchmann weiter 2:14 Minuten auf den Franzosen. Bernal ist neuer Zweiter, Thomas belegt nun den dritten Rang. Optimistisch sagte Buchmann: „Es gibt keinen Grund, dass es die nächsten Tage schlechter laufen sollte.“ Das macht Mut, denn am Freitag und Samstag warten zwei ganz schwere Bergankünfte.

Unterwegs in 2360 Metern Höhe

Am Donnerstag hatte schon am Col d’Izoard, ebenfalls ein Berg der höchsten Kategorie, das Ausscheidungsfahren der besten Kletterer begonnen. Thomas, Buchmann und Co. verloren beim hohen Tempo von Movistar Helfer um Helfer, auf der Jagd nach einer Ausreißergruppe um Quintana, Bardet und Kämna blieben auf 2360 Metern Höhe nur noch etwa 15 Fahrer übrig. Der hochgehandelte Thibaut Pinot klang nicht so positiv wie Buchmann. „Das war kein so großer Tag für mich“, sagte der französische Favorit.

Mit der Königsetappe ist aber erst ein Drittel der Alpen-Kletterei geschafft. Am Freitag und Sonnabend stehen zwar zwei kürzere Teilstücke auf dem Programm, diese haben es trotzdem in sich.