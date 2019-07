Verstappen und Leclerc: Dirty Dancing auf vier Rädern

Hockenheim.. Einen besseren Zeitpunkt als diesen für den Großen Preis von Deutschland gibt es nicht, auch wenn es am Sonntag (15.10 Uhr, RTL und Sky) wohl der vorerst letzte auf dem Hockenheimring sein dürfte. Aber die Formel 1 ist, nehmen wir den einsamen Spitzenreiter Mercedes mal aus, in Bewegung wie nie. Da drückt eine neue Generation an die Spitze, und sie kann das Können und die Rücksichtslosigkeit in den bisherigen Duellen noch einmal toppen. Willkommen in der Formel Forsch.

Die letzten beiden Rennen in Österreich und Großbritannien erlebten den ersten richtigen Schlagabtausch zwischen den beiden Jahrtausendtalenten Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing). Die jeweils 21 Jahre alten Aufsteiger sind, mit wechselndem Vorteil, mehrfach heftig aneinander geraten, und bei allem Trubel um Berührungen und Entscheidungen der Rennkommissare ist es doch genau das, was die Zuschauer sehen wollen: Dirty Dancing auf vier Rädern.

Schon als Teenager duellierten sich Leclerc und Verstappen

Das Rollenspiel kennen die beiden schon aus gemeinsamen Kart-Tagen, als jeder für sich die Kurve reklamierte, dort ist aber selten Platz für zwei. Sie hatten den Verdrängungswettbewerb schon als Teenager intus, und sie schenken weder sich noch anderen etwas. Mit dieser Respektlosigkeit drängen sie jetzt zum Generationswechsel in der Königsklasse: erst wollen sie Sebastian Vettel hinter sich lassen (was schon funktioniert hat), dann Lewis Hamilton (was bislang nur an schlechten Tagen des Champs klappt).

Charles Leclerc fährt ohne Repekt gegen Teamkollege Sebastian Vettel.

Foto: Hasan Bratic / picture alliance / Hasan Bratic

Zwei gegen alle? Nein, da sind noch mehr. Der 19-jährige Lando Norris im McLaren ist in seinem Rookie-Jahr der Star des Mittelfelds, lässt erfahrene Piloten wie Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo alt aussehen. Er ist wie Leclerc in der Formel 2 gereift, wo das Fahren noch weit anstrengender und die Autos viel unberechenbarer sind – und wo der Zweikampf an oberster Stelle steht. Norris war Vize als er nach oben befördert wurde, Meister George Russell (21) quält sich derzeit noch am Tabellenende der Formel 1, aber seine Teamchefin Claire William ahnt: „Auch er ist aus dem Stoff, aus dem Weltmeister werden.“

Auch die Reifen spielen im Duell eine große Rolle

Die Zukunft der Formel 1 liegt in der Qualität jener großen Duelle aus der Vergangenheit, Senna gegen Prost, Mansell gegen Piquet, Schumacher gegen Alonso. Rad an Rad bis in die Reifenstapel und später die Beteuerung: „Unfair? Ach, das war doch nur Rennfahren.“ Auf diese Art pflegen auch Verstappen und Leclerc ihre Auseinandersetzung, die natürlich abhängig ist von der Tagesform ihrer Rennwagen, die stark durch das Verhalten der Reifen geprägt wird. Die Unwägbarkeiten der Gummis bringen zwar neue Spannung, andererseits verhindern sie oft einen längeren Kampf mit gleichen Waffen.

Max Verstappen gilt als „Bad Boy“ der Formel 1.

Foto: David Davies / dpa

Die Rivalen der Rennbahn sind noch einem weiteren Faktor ausgeliefert, der über die Action entscheidet – den Pisten selbst. Die Berg- und Talbahn in Spielberg, selbst in ihrer entschärften Form, lässt viele Manöver zu, die Weite von Silverstone ebenfalls. Jetzt liegt es am Hockenheimer Motodrom, bei der vermutlich letzten Vorstellung gute Rahmenbedingungen zu liefern. In der Tat gibt es zwei drei gute Ausbremspunkte.

Es braucht mehr Abwechslung auf der Piste

Daraus resultiert auch die Aufforderung an diejenigen, die im Oktober über die Formel 1 der Zukunft entscheiden: es braucht nicht mehr künstliche Einflüsse wie Tankstopps, es braucht auch nur bedingt ein komplett neues Autodesign – dafür braucht es dringend mehr gute Rennstrecken. Nicht noch mehr Micky-Maus-Kurse, sondern abwechslungsreiche Pisten, die unter der klaren Maxime des Überholens gestaltet werden. Nur so werden neue Kontroversen und Überraschungssiege auf Dauer in hoher Zahl möglich sein. Man nehme als Beweis nur die zwölf Runden beim letzten Rennen, in denen Charles Leclerc den Angreifer Verstappen gekonnt abwehren konnte.

Boxen ermutigen die Aufsteiger zur Attacke

Hingegen hatte das neue Fahrzeugdesign für diese Saison, das als großer Fortschritt verkauft wurde, nur wenig Einfluss – in der ersten Saisonhälfte gab es in zehn Rennen 310 Überholvorgänge, im Vorjahr waren es 305. Rein statistisch lässt sich daraus noch kein Trend ablesen, es kommt auch nicht auf die Quantität der Manöver an, sondern die Qualität – und die spitzt sich gerade wieder zu. Wenn doch nur Valtteri Bottas, der zweite Mann im allerbesten Auto, über die Anfangsphasen hinweg besser gegen Lewis Hamilton gegenhalten könnte.

Aber bei Mercedes gibt es, aus gutem Grund, einen Nicht-Angriffs-Pakt: Angreifen ja, probieren auch, aber bloß nicht rausfliegen. Das ist der große Vorteil von Charles Leclerc und Max Verstappen – sie werden von ihrer Box ausdrücklich zur Attacke ermutigt. Wie es in einer Formel Forsch auch sein muss. „Für die Formel 1 ist es doch großartig, wenn auf diese Art am Limit gekämpft wird“, weiß Leclerc.