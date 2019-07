Springen unter dem Funkturm lockt mit großen Namen

Berlin.. Für die Ohren der einheimischen Teilnehmer klang es am Mittwoch etwas ungewohnt, als bei der Pressekonferenz zum Global Jumping Berlin die Rede davon war, dass es aus Aachen nun ins kleine, gemütliche Berlin gehen würde. Mit Blick auf den Pferdesport war die Aussage allerdings keineswegs falsch. Denn während in Aachen mit dem CHIO eines der größten und traditionsreichsten Turniere der Welt stattfindet, hat sich Berlin erst kürzlich wieder im Kreis der Besten etabliert.

Zum dritten Mal findet an diesem Wochenende das Global Jumping statt. Das Fünf-Sterne-Turnier im Sommergarten auf dem Messegelände ist seit 2017 Teil der Global Champions Tour, der höchstdotierten Springsportserie der Welt.

„Wie sagt man so schön: Was man drei Mal wiederholt, ist Tradition!“, meint Turnierchef Volker Wulff. „Der Zuspruch der ersten beiden Jahre hat uns gezeigt, dass dieses exquisite Reitsportevent vom Publikum gewollt und von den Reitern sehr gut angenommen wird.“

Deußer und Ahlmann zählen zu den Favoriten

Insgesamt werden an drei Tagen 15 internationale Springprüfungen ausgetragen, sechs davon der höchsten Kategorie. Das Preisgeld beläuft sich zusammengerechnet auf rund eine Million Euro.

Nahezu die gesamte Weltelite ist in Berlin vertreten. Aus deutscher Sicht machen sich vor allem Daniel Deußer als Gesamt-Dritter sowie Christian Ahlmann große Hoffnungen auf den Sieg. Beide haben erst kürzlich ihre Rückkehr in die Nationalmannschaft bekanntgegeben und werden somit nun auch bei den Europameisterschaften Ende August in Rotterdam an den Start gehen. „Das ändert aber nichts an ihren Ambitionen in der Global Champions Tour“, betont Volker Wulff.

Gerade für Christian Ahlmann war Berlin in der Vergangenheit ein gutes Pflaster gewesen: 2018 siegte er beim abschließenden Championat der Deutschen Kreditbank; bei der Premiere 2017 hatte er unterm Funkturm sogar zwei Springen der höchsten Kategorie gewonnen. Dagegen wird Weltmeisterin Simone Blum im Sommergarten fehlen. Nachdem ihre Stute Alice in Aachen gleich vier schwere Prüfungen absolvieren musste, wird sie mit Blick auf die EM erst einmal geschont.

Auch Altmeister Ludger Beerbaum springt mit

Das Global Jumping startet am Freitag (13.30 Uhr) mit dem Eröffnungsspringen im Preis der Familie Eduard Winter. Anschließend folgt mit dem Preis der Deutschen Vermögensberatung das erste Wertungsspringen in der Global Champions League. Bei diesem Mannschaftswettbewerb stellt jeder Austragungsort der Global Champions Tour ein Team – für die Berlin Eagles reiten der vierfache Olympiasieger Ludger Beerbaum sowie Christian Kukuk.

Die Teamwertung für die Global Champions League entscheidet sich dann am Sonnabend beim zweiten Springen, welches gleichzeitig die Qualifikation für den mit 300.000 Euro dotierten Global Champions Tour Grand Prix of Berlin am selben Abend darstellt, den Höhepunkt des Wochenendes.

Am Sonntag folgen mit dem Idee Kaffee-Preis und dem Championat der Deutschen Kreditbank zwei weitere Fünf-Sterne-Springen. Im Rahmenprogramm finden zudem an allen drei Tagen (Freitag ab 9 Uhr) weitere Prüfungen der ersten Kategorie statt.

Schweiger und Springsteen sorgen für Glamourfaktor

Mit dabei ist auch Luna-Marie Schweiger, die Tochter von Schauspieler Till Schweiger, die wie Unternehmenstochter Georgina Bloomberg und Jessica Springsteen, Tochter von Rockmusiker Bruce Springsteen, für den nötigen Glamour sorgt.

Dabei haben sich die Organisatoren ganz bewusst für ein Ein-Sterne-Springen anstelle einer Zwei-Sterne-Prüfung wie im Vorjahr entschieden. „Wir wollen so noch mehr jungen Reitern aus der Region eine Chance geben“, erklärt Volker Wulff. Pläne, darüber hinaus sogar eine regionale Turnierserie zu etablieren, wurden zwar bislang nicht umgesetzt, doch man verfolge dieses Ziel weiter, so Wulff.