Die Ruhe vor dem Gipfel-Sturm

Gap.. Nils Politt wollte sein süßes Geheimnis für sich behalten, doch dann reckte ihm während seines Ausreißversuchs ein Betreuer aus dem Begleitfahrzeug einen Schnuller entgegen. „Ich weiß nicht, wo der herkam“, sagte Politt nach seiner vergeblichen Etappenjagd im Ziel in Gap, „sie haben sich was einfallen lassen, um mir Motivation zu geben. Eigentlich wollte ich es erst nach der Tour sagen.“

Bereits vergangene Woche war Politt Vater eines Mädchens geworden. Die Gratulationen nahm er trotz des „Baby-Leaks“ freundlich entgegen, obwohl es ihm lieber gewesen wäre, nur über seine wohl letzte Chance auf einen Etappensieg bei der 106. Tour de France zu reden. „Ja, jetzt ist es raus. Ich freue mich umso mehr, am Montag nach Hause zu kommen. Es ist schön, mit so einem Gefühl heimzukommen. Alle sind gesund und glücklich“, sagte der Radprofi vom Team Katusha-Alpecin.

Trentin nutzt den letzten Anstieg zum Alleingang

Am Tag vor dem Beginn der monströsen Alpentrilogie hatte der Roubaix-Zweite verbissen gekämpft und bis in die Endphase dagegengehalten. Als Europameister Matteo Trentin aber den entscheidenden Vorstoß zum Tagessieg am Col de la Sentinelle setzte, war Politt schon geschlagen. Der Kölner hatte zuvor viel investiert und sich selbst absetzen wollen. „Es war extrem heiß, und ich hatte nicht allzu gute Beine. Ich wollte in die Offensive, aber die anderen Fahrer haben auf mich aufgepasst. Dann bin ich schon kaputt in den Berg gefahren“, sagte Politt.

Trentin war am Fuße der Alpen bei zwischenzeitlichem Starkregen und drückender Hitze der Beste einer zunächst 33 Fahrer umfassenden Ausreißergruppe. Der Italiener strebte nach seinem Angriff dem Ziel nach 200 Kilometern als Solist entgegen. Politt erreichte das Ziel als Tages-23. mit drei Minuten Rückstand. „Ich bin trotzdem zufrieden“, sagte er.

Jetzt kommen drei Tage der Qualen

Die Favoriten um den Gesamtführenden Julian Alaphilippe und Deutschlands Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann schlugen dagegen ein Bummel-Tempo an und erreichten mit über 20 Minuten Rückstand das Ziel. Kein Wunder, denn ab Donnerstag steht die brutal schwere Alpentrilogie auf dem Programm. Sie beginnt mit einem brettharten Teilstück über drei Gipfel in mehr als 2000 Meter Höhe, einer besonderen Schinderei auf 208 Kilometer von Embrun nach Valloire. 5215 Höhenmeter sind zu überwinden, so viele wie an keinem anderen Tag dieser Großen Schleife.

Bis zum Sonnabend müssen die Profis sechs Gipfel in über 2000 Meter erklimmen. Am Donnerstag warten der Col de Vars (2109), Col d’Izoard (2360) und der Col du Galibier (2642), freitags folgen der Col de l’Iseran (2770) und die Zielankunft in Tignes (2113). Alles kulminiert in der 33,4 km langen Plackerei am Sonnabend hinauf nach Val Thorens (2365).

„Das ist der Showdown“, sagte Emanuel Buchmann mit Blick auf den vorletzten Tour-Tag. Für den 26-Jährigen wird sich herausstellen, ob er sich tatsächlich in Podiumsnähe halten kann. Schwächen werden nicht verziehen. Buchmann: „Wenn man einen Einbruch hat, verliert man richtig Zeit.“