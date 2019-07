Noch will Bayern-Präsident Uli Hoeneß seinen Rücktritt nicht bestätigen. Die Münchner Profis zeigen sich überrascht.

Bundesliga Hoeneß kündigt Entscheidung für 29. August an

München.. Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wird die Entscheidung über seine Zukunft „dem Aufsichtsrat am 29. August mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung“. Das sagte der 67-Jährige am Mittwoch dem „Kicker“. Hoeneß wollte dabei weder ein Dementi noch eine definitive Bestätigung zur Meldung der Bild-Zeitung abgeben, wonach er seine Ämter im Herbst aufgeben wolle.

Auch der „Kicker“ geht jedoch davon aus, dass Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung der Bayern im November nicht mehr als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren werde. Damit würde er auch seinen Posten als Chef des Aufsichtsrates abgeben.

Alaba: „Für mich war das ein Schock“

Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll in Personalunion der frühere Adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer (65), derzeit Aufsichtsrats-Vize, übernehmen. Hoeneß will dann laut kicker aber seinen Sitz im Kontrollgremium der FC Bayern AG behalten.

Die Spieler des FC Bayern zeigten sich von den Rücktrittsgerüchten überrascht. Für David Alaba ist ein FC Bayern ohne Hoeneß nur „schwierig“ vorstellbar: „Im ersten Moment war das ein Schock, ich war auf so etwas nicht vorbereitet“, sagte er der „SportBild“.

Kimmich: „Kenne Bayern nur mit Hoeneß“

Andere Bayern-Stars gaben sich vorsichtig. „Er ist die prägende Figur in zig Jahrzehnten gewesen. Das ist schon einmalig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich warte erstmal, dass er das persönlich vermeldet“, sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der im letzten Test der USA-Reise das 1:0-Siegtor gegen den AC Mailand erzielt hatte.

Thomas Müller wollte den möglichen Abschied nicht kommentieren. „Das ist bisher nur über die Medien bekannt, ich habe keine Informationen aus erster Hand“, sagte der Ex-Nationalspieler. Nationalspieler Joshua Kimmich äußerte sich eher ungläubig. „Für mich persönlich ist es überraschend“, sagte er: „Ich kenne den FC Bayern eigentlich nur mit Uli Hoeneß. Ich weiß nicht, ob es ein Fakt ist oder nur ein Gerücht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.“